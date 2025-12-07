이이경, 유재석 저격 의혹 하루만 해명 "수상소감 그대로 받아들였으면" [공식]
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이이경 측이 유재석을 저격했다는 의혹에 대해 해명했다.
7일 이이경 소속사 상영이엔티 측은 "유재석을 저격한 게 아니다. 그럴 이유가 없다"며 "수상 소감 그대로를 받아들여주셨으면 좋겠다"며 이이경의 유재석 저격 의혹을 해명했다.
6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'에서 이이경은 AAA 베스트 초이스 상을 수상했다.
사생활 논란 후 처음으로 공식석상에 선 이이경은 "최근 저에게는 일기예보에 없던 우박을 맞는 느낌이었다"며 "용의자가 회사 메일로 사죄와 선처의 메일을 보내고 있다. 무조건 잡는다"고 강경한 입장을 보였다.
이어 "'SNL' 보고 있나. 저는 목요일 쉬고 있다. 하하 형, (주)우재 형 보고 싶다"고 덧붙이며 무대에서 내려왔다. 이후 이이경이 '놀면 뭐하니?' 녹화일인 목요일을 언급하고, 유재석만 제외하고 '놀면 뭐하니?' 출연진들을 언급했다는 점에서 유재석을 저격한 것이 아니냐는 논란이 거세게 일었다.
한편, 지난달 19일 독일인 여성 A씨는 이이경과 나눴다는 카카오톡 대화, DM (다이렉트 메시지) 캡처 등을 공개하며 이이경의 사생활을 폭로했다. 해당 캡처에는 신체 부위를 찍어 보내라거나 가슴 사이즈를 묻는 등의 내용이 담겨 논란이 됐다.
이에 이이경 측은 허위 임을 주장하며 A씨를 고소했고, A씨는 입장을 번복하며 논란을 키웠다.
이 과정에서 이이경은 출연 중이던 MBC '놀면 뭐하니?'에서 하차했다. 이후 이이경은 사생활 논란에 대한 억울함을 호소하는 과정에서 '놀면 뭐하니' 측에서 자신에게 면치기를 강요해 이미지를 손상시켰다고 폭로하며 또 한 번 논란의 중심에 섰다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.