'유재석 패싱 논란' 이이경, '놀뭐?' 하차 전에는 "날 사람 만든 형…

기사입력 2025-12-08


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이이경의 '유재석 패싱 논란'으로 갑론을박이 이어지고 있는 가운데 올초 그의 정반대 발언이 관심을 모으고 있다.

이이경은 지난 1월 30일 방송된 설특집 '행님 뭐하니?'에서 과거 녹화 전날 술에 의존하던 습관을 유재석의 단호한 경고로 끊게 된 일화를 전했다.

이날 방송에서는 이이경·하하·주우재가 강원도 인제와 속초로 여행을 떠나 서로의 고민을 나누는 모습이 담겼다. 이날 하하는 초창기 지각 후 유재석에게 강하게 질책받았던 경험을 언급했다.

이이경은 주저하다가 "광고주랑 '놀면 뭐하니?' 녹화 전날에 술 약속이 있었다. 그런데 다음날 녹화가 뭔가 잘 된 것 같았다. 그 이후로 이상한 루틴이 생긴거다. 술 먹고 가면 잘 풀리는?"이라며 "그 이후로 촬영 전날 '한 병 정도 먹고 녹화 쓱 갈까?'하는 루틴이었는데 그런데 재석이 형은 다 아셨나봐"라고 고개를 숙였다.

그는 "농담이 아니라 전화로 완전 욕먹었습니다. 최후 경고까지 받았다"고 털어놨다.

이에 주우재는 "아 나 그날 기억나"라며 "재석이 형이 현장에서도 몇 번 뭐라고 했어. 했는데 형이 막 누르면서 말했어"라고 유재석의 분노를 옆에서 지켜본 현장을 언급했다.


이이경은 "진짜 그때 완전히 번개 맞아 갖고.. 재석이 형은 진짜 나를 사람 만들어 주고 계신다"라고 반성했다. 유재석은 앞서 박나래에 이어 이이경에게도 술에 의존하지 말라고 따끔히 충고한 것으로 보인다.

하지만 앞서 이이경은 지난 6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'에서 이이경은 AAA 베스트 초이스 상을 수상하면서 "최근 저에게는 일기예보에 없던 우박을 맞는 느낌이었다"며 "용의자가 회사 메일로 사죄와 선처의 메일을 보내고 있다. 무조건 잡는다"고 강경한 입장을 보였다.


이어 "'SNL' 보고 있나. 저는 목요일 쉬고 있다. 하하 형, (주)우재 형 보고 싶다"고 덧붙이며 무대에서 내려왔다. 이후 이이경이 '놀면 뭐하니?' 녹화일인 목요일을 언급하고, 유재석만 제외하고 '놀면 뭐하니?' 출연진들을 언급했다는 점에서 유재석을 저격한 것이 아니냐는 논란이 거세게 일었다.

이에 이이경 소속사 상영이엔티 측은 "유재석을 저격한 게 아니다. 그럴 이유가 없다"며 "수상 소감 그대로를 받아들여주셨으면 좋겠다"며 이이경의 유재석 저격 의혹을 해명했지만 설왕설래가 이어지고 있다.

한편 이이경은 지난달 독일인 여성 A씨가 제기한 성추문 의혹에 휘말리며 출연 중이던 MBC '놀면 뭐하니?'에서 하차했다. 이후 이이경은 사생활 논란에 대한 억울함을 호소하는 과정에서 '놀면 뭐하니' 측에서 자신에게 면치기를 강요해 이미지를 손상시켰다고 폭로하며 또 한 번 논란의 중심에 섰다.

