[공식]뉴이스트 출신 백호, 29일 육군훈련소 입소…현역으로 복무
|백호. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 뉴이스트 출신 가수 백호가 입대한다.
백호 측은 8일 위버스 및 공식 채널을 통해 "백호는 29일 육군훈련소에 입소해 기초 군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무할 예정"이라고 밝혔다.
입소 당일 별도의 공식 행사는 없다. 백호 측은 "훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 입소 현장 방문은 삼가 달라"고 당부했다.
이어 "백호가 국방의 의무를 이행하고 건강하게 복귀하는 날까지 팬 여러분의 따듯한 격려와 지속적인 사랑 부탁드린다"고 전했다.
백호는 2012년 플레디스엔터테인먼트 첫 보이그룹 뉴이스트로 데뷔해 '여보세요' 'FACE' '여왕의 기사' '러브 페인트' 등 다수의 곡을 발표하며 보컬과 퍼포먼스로 사랑받았다. 2017년 엠넷 '프로듀스 101 시즌2' 출연 이후 유닛 뉴이스트 W로 활동했고, 2020년 팀 해체 후 솔로로 전향해 '엘리베이터' '러브 오어 다이' 등 음원을 발표했다.
또 예능 '더 도어' '먹어보쇼' '메소드클럽', 뮤지컬 '마리 앙투아네트' 등 다양한 활동을 이어왔다. 지난 3월 플레디스와 13년 동행을 마치고 프리즘필터와 레이블 계약했으며, 지난달 싱글 '러시 모드'를 발매했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
