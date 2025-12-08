'76세' 박원숙, 건강 이상 고백 "연로해서 몸이 못 견뎌..치료받는 중"

기사입력 2025-12-08 15:03


'76세' 박원숙, 건강 이상 고백 "연로해서 몸이 못 견뎌..치료받는 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박원숙이 최근 건강이 좋지 않았다고 밝혔다.

8일 박원숙 채널에는 '구독자 6만 돌파 기념, 감사합니다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 박원숙은 "그동안 열심히 일하느라고 몸이 좀 아팠다. 그래서 시간을 좀 갖고 제주 여행을 가려고 한다"고 밝혔다.

제주 곶자왈을 찾은 그는 이끼가 덮인 바위를 구경하며 "드라마 '구필수는 없다'를 평창동에서 찍었는데 바위에 이끼가 덮여있었는데 이끼 벗겨지면 안 된다면서 '이끼가 2천만 원짜리니까 절대 건드리지 마세요'라고 했다. 근데 여기 오니까 2천만 원짜리 바위들이 너무 많다"며 웃었다.


'76세' 박원숙, 건강 이상 고백 "연로해서 몸이 못 견뎌..치료받는 …
박원숙은 곶자왈을 돌아보며 연신 행복한 미소를 보였고, 이를 본 지인은 "오랜만에 일 아닌 여행으로 제주 와서 힐링해서 그런지 언니가 되게 행복해하는 거 같다"고 말했다.

이에 박원숙은 "내가 힘든 줄도 모르고 너무 열심히 일하고 살았던 거 같다. 근데 이 몸이 너무 연로하셔서 못 견딘 거 같다. 너무 힘들었나 보다"라고 털어놨다.

이어 "이제 쉬면서 하루하루 여유를 갖고 시간을 즐기니까 많이 좋아지고 또 좋은 치료도 받고 있다"며 "늘 좋아했지만 건강해지고 여유도 생기고 (몸도) 좋아지고 여기 있으니까 너무 감사하다"고 전했다.

한편 박원숙은 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에 출연 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조진웅이 또..영화 감독+톱스타에 주먹질 “날 때린 그 사람”

2.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

3.

유병재, ♥이유정과 공개 열애 1년만 기쁜 소식.."연 매출 100억 회사 대표"

4.

박나래, 활동 중단한다 "매니저와 오해 풀었지만..민폐 끼칠 수 없어" [전문]

5.

'조세호 조폭 연루설' 폭로자, 돌연 SNS 글 삭제 "검찰·경찰이 내 신상 털어" [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

조진웅이 또..영화 감독+톱스타에 주먹질 “날 때린 그 사람”

2.

[SC이슈] 박나래, 매니저 갈등 해소→방송 중단 선언 “동료들에게 민폐 못 끼쳐, 활동 멈춘다”

3.

유병재, ♥이유정과 공개 열애 1년만 기쁜 소식.."연 매출 100억 회사 대표"

4.

박나래, 활동 중단한다 "매니저와 오해 풀었지만..민폐 끼칠 수 없어" [전문]

5.

'조세호 조폭 연루설' 폭로자, 돌연 SNS 글 삭제 "검찰·경찰이 내 신상 털어" [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]경남, 새 사령탑에 배성재 전 충남아산 감독 '확정'

2.

대충격 트레이드 또 떴다! '1위 포수' 유망주를 팔다니 → 이 정도면 지옥행 인정. '157km 좌완' 얻었다

3.

목숨 걸고 지켜야 하는데 다저스가 눈독, 1년전 악몽 지우려는 NYY...벨린저 쟁탈전에 부자 구단들 총력전

4.

'역대 MLB 최강 방망이 2루수' 제프 켄트, 은퇴 17년 만에 'HOF(명예의 전당)' 입성. 본즈-클레멘스는 또 실패

5.

'FA 0입 → 태극마크 0명 → 상무 1명' 롯데의 혹독한 겨울…'폰와' 같은 원투펀치? 특급 외인만이 살길이다 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.