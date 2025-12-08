[공식] 조진웅 ‘소년범’ 이어 ‘폭행 미투’ 쏟아졌다… 소속사 “이미 …

|
[스포츠조선 이유나 기자] 배우 조진웅이 '소년범' 인정으로 은퇴를 공식화 한 가운데 감독 후배 매니저 등 업계 관계자들의 폭행 미투가 쏟아지고 있다.
영화 감독 A씨는 지난 7일 개인 계정에 "2014년 어느 날 내 얼굴을 주먹으로 가격한 사람이 있다. 반격할 틈도 없이 주변에서 말려서 일방적으로 아주 짧은 시간에 많이 맞았던 기억이 있다. 나를 때린 사람이 배우 조진웅이다"라고 밝혔다.
이어 "조진웅은 기억이 안 난다고 며칠이 지나도 사과하지 않았다. 그 이후로 난 화면에서 그의 얼굴만 보이면 껐다. 자꾸 그날 그 순간이 생각나고 분노가 치밀었기에 트라우마가 됐다"고 했다.
A씨가 말한 유명 배우가 된 젊은 배우는 B씨다. B씨 폭행사건은 앞서 디스패치 보도에서 전해졌다. A씨의 발언은 이 보도에 대한 증거가 됐다.
2010년대에 조진웅은 영화 회식 도중 노래방에서 B씨에게 'OO곡을 불러 보라'고 했다. B씨는 "그 노래를 모른다. 죄송하다"고 했다. 그러자 조진웅은 B 얼굴을 향해 얼음통의 얼음을 던졌고, "선배가 (노래를) 시키는데 무시한다"며 달려 들었다. 감독과 배우, 스태프 등이 말려서 일단락됐다.
또 디스패치는 배우 C와 D, 매니저 E와 F의 말을 인용해 "조진웅이 술자리에서 빰을 때리고 발길질을 했다"고 주장했다. 매니저 G는 "과거도 문제지만 현재까지도 문제"라고 지적했다.
이에 조진웅 소속사 사람 엔터테인먼트는 쏟아지는 폭행 미투에 대해 "조진웅이 모든 연예 활동을 마치고 은퇴해 드릴 말씀이 없다"며 "이번 사안 입장을 전달하기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 공식입장을 전했다.
한편 조진웅은 소년범 출신 논란이 불거진 하루 만인 지난 6일 은퇴를 선언했다. 디스패치는 조진웅이 고등학교 재학 시절, 차량 절도와 성폭행, 강도, 장물 판매 등 범죄를 저질러 소년원에 송치됐다고 보도했다. 이후 조진웅 측은 "배우에게 확인한 결과, 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"라면서도 "성폭행은 무관하다"고 주장했다.
lyn@sportschosun.com