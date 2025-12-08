'고백하지마' 감독 류현경 "'아바타3'과 같은 날 개봉, 극장 찾아달라…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 겸 감독 류현경이 '아바타: 불과 재'와 흥행 대결을 펼치게 된 소감을 전했다.
류현경은 8일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '고백하지마' 언론·배급 시사회에서 "'아바타: 불과 재'와 같은 날 개봉하게 됐다"며 "많은 분들이 극장을 찾아주셨으면 좋겠다"고 했다.
17일 개봉하는 '고백하지마'는 류현경이 실제 영화 촬영 현장에서 배우 김충길의 고백을 받으며 시작된 에피소드를 바탕으로 완성된 영화로, 류현경의 독립장편 데뷔작이다.
류현경은 '고백하지마' 개봉을 앞두고 영화사 류네를 설립했다. 이에 그는 "한국영화가 개봉하기가 너무 힘든 게 사실이지 않나. 많은 배급사 분들과 미팅을 했는데, 어렵다고 말씀을 하시더라. 그런 와중에 전주국제영화제 프로그래머 분께서 혼자 개봉하는 게 어떻겠냐고 제안을 주셨다. 처음에는 엄두가 안 나다가, 많은 분들이 조언을 해주신 덕분에 아이디어를 얻게 됐고, 손수 발로 뛰어서 1인이 다 한 배급사를 만들었다"며 "제가 하나부터 열까지 다 하고 있다"고 전했다.
그러면서 "극장에 많은 분들이 찾아와 주시지 않으면 아무런 의미가 없다. 많은 분들이 영화를 보러 와주셨으면 좋겠다. 17일에 '아바타: 불과 재'와 같이 개봉하게 되어 많은 어려움이 있지만, 작은 독립영화관이나 CGV 아트하우스에서 상영해 주신다고 해서 감사한 마음"이라고 덧붙였다.