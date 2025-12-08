크루장된 기안84 "러닝 중 연애금지"(극한84)

기사입력 2025-12-08 18:40


[스포츠조선 김소희 기자] 러닝 크루장이 된 기안84가 크루 규칙에 '연애 금지' 조항을 포함시켰다.

8일 MBC 예능 프로그램 극한84 측은 "기안84의 남아공 러닝 크루 시장조사슌 극한크루 인재 영입도 시작!"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 극한84는 기안84가 42.195km를 넘어서는 상상 초월의 코스에 도전하며 극한의 마라톤 환경에서 자신을 시험하고 끝까지 완주하는 과정을 담은 초극한 러닝 예능이다.

예고편에서 기안84는 남아프리카공화국으로 러닝 크루 시장조사에 나섰다. 전 세계에서 모인 러닝 크루의 기세에 그는 "여기는 왜 이렇게 다 멋있냐"라며 감탄했다. 이어 무에타이 파이터, 현직 모델, 에어포트맨 등 다양한 러너들을 만난 기안84는 "진짜 멋있다. 이 친구들이 가장 유명한 러닝 프로팀인 것 같다"며 놀라워했다.


특히 해당 크루는 4명으로 시작해 현재 600명의 크루가 활동하고 있는 반면, 기안84의 크루는 3명뿐이라며 기죽은 모습을 보여 웃음을 안겼다. 그러나 그는 "우리 '극한84' 러닝 크루가 언젠가는 따라잡겠다"라며 의지를 다졌다.

결국 기안84는 새 멤버 영입에 나섰고, 지원자가 속출하자 행복한 미소를 감추지 못했다. 더불어 그는 커져가는 크루에 맞춰 규칙을 마련했으며, 특단의 조치로 '연애 금지' 조항을 추가해 폭소를 유발했다. 특히 권화운에게는 "네가 특히 조심해라"라고 경고해 웃음을 더했다.

한편, 기안84의 도전을 담은 MBC 극한84는 매주 일요일 밤 9시 10분에 방송된다.

