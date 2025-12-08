황석정, 안타까운 가족사 "친언니, 물에 빠져 세상 떠나...父 매일 우…

황석정, 안타까운 가족사 "친언니, 물에 빠져 세상 떠나...父 매일 우셨다" ('같이삽시다')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 황석정이 물 공포증 이유를 털어놨다.
8일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 왕들의 휴양지로 불리는 '온천의 도시' 아산의 온천 워터파크에서 물놀이를 즐겼다.
이날 물을 좋아하는 혜은이와 홍진희가 따뜻한 야외풀에서 수영을 즐기는 가운데, 황석정은 이를 부럽게 지켜보며 조심스럽게 물 속으로 향했다.
"수영을 못 한다"는 황석정은 "우리 집은 다 물 근처도 안 간다"면서 그 이유에 대해 처음으로 털어놨다.
황석정은 "언니가 있었는데, 아버지가 베트남전에 파병 돼 집에 없을 때 언니가 어린 나이에 집 앞에 있는 물가에서 놀다가 물 밖으로 못 나왔다"며 자신이 태어나기 전, 물에 빠져 세상을 떠난 언니의 존재를 언급하며 그로 인한 물 공포증을 고백해 안타까움을 자아냈다.
딸을 잃은 상실감에 휩싸인 부모님. 그는 "아버지가 집에 돌아왔는데 사랑하는 딸이 없으니까 계속 울기만 하시고 술만 드시니까 어머니가 아버지를 보고 기도를 하셨다더라. '제발 못 생겨도 좋으니까 딸 하나만 낳게 해달라'고 기도를 하셨더라"면서 "그게 나였다"며 밝혔다.
황석정은 "내가 태어나고 우리 아버지가 매일 우는 것을 딱 멈추셨다더라"면서 "아버지가 나를 되게 좋아하셨다"며 웃었다.
이에 막내에게 용기를 주고자 언니 혜은이와 홍진희가 나서고, 물과 친해질 수 있게 황석정의 손을 잡고 이끌어주며 훈훈한 가족애를 다졌다.
