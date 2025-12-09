박보검x혜리, 대만서 '동반 러닝' 포착..마스크 없이 달린 '응팔' 커…

박보검x혜리, 대만서 '동반 러닝' 포착..마스크 없이 달린 '응팔' 커플

최종수정 2025-12-09 07:12

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박보검이 '응답하라 1988' 커플 혜리와 재회했다.

8일 박보검은 자신의 SNS를 통해 "달빛이 흐르던 가오슝의 밤, 함께 웃으며 응답했던 모든 순간이 참 즐거웠습니다. 좋은 추억을 선물해 주셔서 고맙습니다. 올 한 해, 모두 폭싹 속았수다!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 '2025 Asia Artist Awards(AAA)' 시상식 참석을 위해 방문한 대만 가오슝에서의 박보검 모습이 담겼다.

박보검은 시상식 무대 위 화려한 모습뿐만 아니라, 배우 혜리와 함께한 아침 러닝 사진으로도 눈길을 끌었다.

시상식 전 붓기를 빼기 위해 가볍고 편안한 운동복 차림으로 대만 거리를 달린 두 사람은, 나란히 브이 포즈를 취하거나 활짝 웃으며 다정한 케미를 뽐냈다.

드라마 '응답하라 1988' 종영 후 9년이 흘렀지만, 여전히 끈끈한 우정이 느껴졌다.

한편, 박보검은 지난 6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 개최된 '2025 아시아 아티스트 어워즈'(2025 Asia Artist Awards)에서 아시아 셀러브리티, 베스트 커플상, 베스트 아티스트상, 10주년 레전더리 커플상, 그리고 대상격인 올해의 남우주연상을 수상했다.

박보검은 현재 영화 '몽유도원도'를 촬영 중이며, 활발한 행보를 꾸준히 이어나가고 있다.
