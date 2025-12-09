하지원, 클럽에서 성추행 당했다 "들어가자마자 엉덩이 만져" ('짠한형')

[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 하지원이 클럽에서 성추행을 당했다고 고백했다.

8일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 영상 말미에는 김성령, 하지원, 장영란의 출연 예고가 공개됐다.

세 사람은 JTBC '당일배송 우리집'으로 인연을 맺었다. 김성령은 "우리 말 얘기해도 되냐"고 촬영 비하인드를 언급했고 신동엽은 "나는 '동물농장' 아저씨니까 다 얘기해라"라고 궁금해했다.

말을 구경했다는 하지원과 김성령. 장영란은 "그때 지원이가"라며 하지원을 따라 했고, 하지원은 "내가 언제 그렇게 했냐"며 당황했다. 이에 신동엽도 "그거는 애마부인이잖아"라며 장영란을 말렸다.


그런가 하면 하지원은 왁스로 활동했을 때 당시 비화를 밝혔다. 하지원은 왁스가 얼굴 없는 가수로 활동했을 당시 왁스 대신 '오빠' 무대에 올라 퍼포먼스를 펼친 바 있다.

하지원은 "왁스 히스토리인데 웨이브도 해봐야 하는데 너무 뻣뻣했다. 그래서 나를 홍대 클럽에 데려갔다"며 "설레서 갔는데 들어가자마자 누가 내 엉덩이를 만지는 거다"라고 털어놨다.

이에 신동엽은 "얘기 들었다. 그때부터 죽순이 됐다고 하지 않았냐"고 농담했다.

한편, 하지원, 김성령, 장영란, 가비가 출연하는 JTBC 예능프로그램 '당일배송 우리집'은 시청자들의 로망 속 장소로 하루 만에 배송되는 이동식 하우스에서 펼쳐지는 이야기를 담았다. 오는 16일 첫 방송된다.

