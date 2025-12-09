"전세계 반응 뜨겁다"…'아바타: 불과 재', 골든글로브·크리틱스 초이스…

'아바타: 불과 재'가 제83회 골든 글로브 시상식에서 주제가상, 시네마틱·박스오피스상 후보에 이름을 올리며, 시리즈의 모든 작품이 연이어 노미네이트되는 쾌거를 달성했다. 뿐만 아니라 제31회 크리틱스 초이스 시상식에서 시각효과상 부문 후보에 오르며 2025년 대미를 장식할 작품으로서 다시금 존재감을 공고히 하고 있다.
'아바타: 불과 재'가 제83회 골든 글로브 시상식에서 2개 부문의 후보로 지명되며 개봉 전부터 뜨거운 기대를 높이고 있다. 8일(미 현지 시각) 발표된 골든 글로브 시상식 후보 명단에 따르면 '아바타: 불과 재'는 주제가상, 시네마틱·박스오피스상에 이름을 올렸다. 먼저 주제가상에는 제66회 그래미 어워드 수상에 빛나는 마일리 사이러스가 참여한 'Dream As One'이 올랐으며, 이번 곡은 강렬한 울림을 선사하며 극에 몰입도를 더할 것으로 기대를 모은다. 또한 2024년 신설된 시네마틱·박스오피스상에도 이름을 올리며 특별한 의미를 더하고 있다.
사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아
이러한 결과는 제67회 골든 글로브 시상식에 노미네이트된 '아바타'와 제80회 골든 글로브 시상식에 노미네이트된 '아바타: 물의 길'에 이어 시리즈의 모든 작품이 노미네이트되는 기록으로 전 세계 극장가를 사로잡은 '아바타' 시리즈의 저력을 다시금 확인할 수 있다.
뿐만 아니라 지난 5일(미 현지 시각) 진행된 제31회 크리틱스 초이스 시상식에서도 시각효과상 부문에 노미네이트 되며 '아바타: 불과 재'가 선보일 놀라운 비주얼에 대한 믿음을 다시금 새겨줘, 예비 관객들의 기대감이 더욱 커지고 있다.
한편 '아바타: 불과 재'(감독 제임스 카메론)는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1,362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 오는 17일 대한민국에서 전 세계 최초 개봉한다.