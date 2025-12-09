86세 전원주, 주식계좌 공개한다 "SK하닉 수익률 600%"(유퀴즈)

86세 전원주, 주식계좌 공개한다 "SK하닉 수익률 600%"(유퀴즈)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전원주가 알뜰한 면모를 드러냈다.

9일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "(내돈내산) WHAT'S IN 원주'S BAG. '얻은' 가방 속 '얻은' 물건들로 가득한 전원주의 알찬 잇템 공개! 수익률 600%의 '전원버핏'이 알려주는 주식 잘하는 비법까지!"라는 글과 함께 예고 영상을 공개했다.

예고편에서 전원주는 자신의 가방 속을 들여다보는 '왓츠 인 마이 백' 코너를 진행했다. 그는 "돈 주고 산 건 없다. 다 얻은 것"이라고 웃으며 가방 속 물건들을 하나씩 소개했다. 전원주의 '얻은' 가방에는 스케줄표, 사은품으로 받은 머리빗, 화장품 두 개, 대기실에서 받은 바나나, 맛밤 등이 들어 있었다.


86세 전원주, 주식계좌 공개한다 "SK하닉 수익률 600%"(유퀴즈)
특히 전원주는 "지갑은 (가방) 밑에 깔아놓는다. 쓸까봐 제일 밑에 놨다"라며 "이것도 고장났다. 그래서 붙여 쓰고 있다"고 말하며 낡은 지갑을 꺼내 보였다.

그는 "이 지갑이 재수가 좋은 것 같다. 이거 가지고 돈이 잘생겨서 바꾸지를 않고 이렇게 붙여서 썼다"라고 애정을 드러냈다.

그런가 하면, 이날 유재석은 주식 수익률이 600%가 넘었다는 전원주에게 "SK하이닉스 주식은 어떻게 사게 된 것이냐"고 물었고, 전원주는 웃으며 "회사의 ○○을 보라"고 말해 궁금증을 더했다.

전원주 등이 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 10일 오후 8시 45분 방송된다.

한편 전원주는 최근 주식 투자로 화제가 됐다. 하이닉스 주가가 SK그룹 합류 이후 처음으로 50만 원 선을 돌파하면서, 전원주가 하이닉스 장기 투자자라는 사실이 알려져 주목받았다. 그는 하이닉스가 SK그룹에 인수되기 전인 2011년 해당 주식을 2만원대에 사서 현재까지도 보유해 중인 것으로 전해졌다.

이 외에도 금, 상가 등 다양한 자산을 보유하고 있으며, 공개된 재산만 약 30억 원에 달하는 것으로 알려졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

