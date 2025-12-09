86세 전원주, 주식계좌 공개한다 "SK하닉 수익률 600%"(유퀴즈)
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전원주가 알뜰한 면모를 드러냈다.
9일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "(내돈내산) WHAT'S IN 원주'S BAG. '얻은' 가방 속 '얻은' 물건들로 가득한 전원주의 알찬 잇템 공개! 수익률 600%의 '전원버핏'이 알려주는 주식 잘하는 비법까지!"라는 글과 함께 예고 영상을 공개했다.
예고편에서 전원주는 자신의 가방 속을 들여다보는 '왓츠 인 마이 백' 코너를 진행했다. 그는 "돈 주고 산 건 없다. 다 얻은 것"이라고 웃으며 가방 속 물건들을 하나씩 소개했다. 전원주의 '얻은' 가방에는 스케줄표, 사은품으로 받은 머리빗, 화장품 두 개, 대기실에서 받은 바나나, 맛밤 등이 들어 있었다.
특히 전원주는 "지갑은 (가방) 밑에 깔아놓는다. 쓸까봐 제일 밑에 놨다"라며 "이것도 고장났다. 그래서 붙여 쓰고 있다"고 말하며 낡은 지갑을 꺼내 보였다.
그는 "이 지갑이 재수가 좋은 것 같다. 이거 가지고 돈이 잘생겨서 바꾸지를 않고 이렇게 붙여서 썼다"라고 애정을 드러냈다.
그런가 하면, 이날 유재석은 주식 수익률이 600%가 넘었다는 전원주에게 "SK하이닉스 주식은 어떻게 사게 된 것이냐"고 물었고, 전원주는 웃으며 "회사의 ○○을 보라"고 말해 궁금증을 더했다.
전원주 등이 출연하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 10일 오후 8시 45분 방송된다.
한편 전원주는 최근 주식 투자로 화제가 됐다. 하이닉스 주가가 SK그룹 합류 이후 처음으로 50만 원 선을 돌파하면서, 전원주가 하이닉스 장기 투자자라는 사실이 알려져 주목받았다. 그는 하이닉스가 SK그룹에 인수되기 전인 2011년 해당 주식을 2만원대에 사서 현재까지도 보유해 중인 것으로 전해졌다.
이 외에도 금, 상가 등 다양한 자산을 보유하고 있으며, 공개된 재산만 약 30억 원에 달하는 것으로 알려졌다.
