정재형, 박나래 '주사 이모' 친분설에 즉각 해명 "일면식도 없어" [공…

정재형, 박나래 '주사 이모' 친분설에 즉각 해명 "일면식도 없어" [공식]
[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 작곡가 정재형이 이른바 '주사 이모' A씨와의 친분설을 부인했다.
정재형 소속사 안테나 측은 10일 "사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 공식입장을 전한다"며 "논란 중인 예능 방송분과 관련해 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다. A씨(주사 이모)와 친분 관계는 물론 일면식도 없다"고 정재형과 A씨와의 친분설을 부인했다.
박나래는 최근 오피스텔에서 의사 면허가 없는 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급 받고 링거를 맞는 등의 불법 의료 행위를 받았다는 의혹이 불거졌다.
이에 박나래 측은 "바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려워 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐"이라며 "(A 씨가) 의사 면허가 있는 의사분으로 알고 있다"고 해명했으나 대한의사협회는 명백한 불법이라며 수사를 촉구했다.
이 가운데 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 측은 지난해 12월 13일 방송된 박나래, 정재형 방송 분을 돌연 비공개 처리해 의심을 모았다. 해당 방송에서 정재형은 박나래의 김장을 도와줬다. 하루종일 김장 강행군을 펼친 정재형은 "내일 링거 예약할 때 나도 해야 된다"고 말했고, 박나래는 "오빠 링거 같이 예약"이라고 호응했다.
이에 일각에서는 정재형 역시 박나래의 '주사 이모'와 친분이 있는 것이 아니냐는 추측이 불거졌으나 정재형은 즉각 해명했다.
