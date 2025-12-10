전현무·차태현·이수지, '2025 SBS 연예대상' 3MC 확정...30일 방송 [공식]

기사입력 2025-12-10 14:47


전현무·차태현·이수지, '2025 SBS 연예대상' 3MC 확정...30…

[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무, 차태현, 이수지가 오는 30일(화)에 개최되는 '2025 SBS 연예대상' 3MC로 확정됐다.

올해 SBS에서 '우리들의 발라드', '정글밥2-페루밥, 카리브밥' 등을 진행하며 종횡무진 활약한 전현무는 지난해에 이어 2년 연속 'SBS 연예대상' MC로 나선다. 지난해 'SBS 연예대상'을 위해 '무드래곤'으로 변신했던 전현무가 올해는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 집중되고 있다.

전현무와 함께 차태현, 이수지도 MC 라인업에 합류했다. 차태현은 '우리들의 발라드'를 통해 따뜻한 공감의 심사평과 솔직한 멘트들로 시청자들을 열광시키는가 하면, 전현무와는 '예능인 라인'으로 뭉쳐 'AZ 티키타카'로 웃음을 선사한 바 있는데 '2025 SBS 연예대상'에서의 두 사람 호홉이 기대되는 이유다.


전현무·차태현·이수지, '2025 SBS 연예대상' 3MC 확정...30…
이수지는 '2025 SBS 연예대상'을 통해 첫 '연예대상 MC'에 도전한다. TV와 유튜브 등을 넘나들며 지금 가장 핫한 예능인인 이수지는 SBS 화제의 예능 '한탕 프로젝트 ? 마이턴'으로 주목받았던 여세를 몰아 '연예대상' MC도 꿰차며 올해 대세임을 입증했다.

한편, 30일에 개최되는 '2025 SBS 연예대상'은 올 한 해 '7일 7색' 무지개처럼 시청자들에게 웃음과 감동, 기쁨과 눈물, 설렘을 모두 선사했던 SBS 예능을 결산하는 대축제로 꾸며진다. '우리들의 발라드', '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진', '한탕 프로젝트-마이턴' 등 신규 예능부터 '미운 우리 새끼', '런닝맨', '틈만 나면,', '골 때리는 그녀들', '동상이몽2-너는 내 운명', '신발 벗고 돌싱포맨' 등 SBS 예능인들이 총출동하는 2025년의 마지막 예능대축제 '2025 SBS 연예대상'은 12월 30일 밤 9시에 개최된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

스포츠 많이본뉴스
1.

초유의 해프닝, "속옷 갈아입으세요" VS "싫은데요" 경기 직전 레드카드 "이런 일은 평생 처음"

2.

'드디어' 악마의 에이전트 입 열었다 "여러 구단이 김하성 영입 관심있어"

3.

56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억5000만달러 필라델피아 재계약'

4.

"사인 안 했나요?" 200억 FA 탄생 시그널인가…"삼성 너무 사랑하는 선수, 분명 안 떠날 것"

5.

야구도 시민구단 시대→일자리 확대 효과, KBO 이사회, 울산프로야구단 퓨처스리그 참가 승인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.