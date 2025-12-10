김유정 "사실상 아역 원톱? NO…얼굴 익숙해서 불러주셔서 경험 쌓일 기…

김유정은 10일 공개된 유튜브 채널 '빠더너스' 토크쇼 '딱대'의 '국민여동생 vs 국내산 등심! 김유정을 도발하는 최초의 토크쇼'라는 제목의 영상에 등장했다.
이 영상에서 MC 문상훈은 김유정을 향해 "드라마 아역은 다 유정님으로 통하던 시절이 있었다. 사실상 아역 원톱 아니냐"며 '바람의 화원' '카인과 아벨' '선덕여왕' '동이' 등 굵직한 작품들을 직접 나열했다. 이어 "문근영, 손예진, 신세경, 김하늘, 한가인, 송혜교, 임수정 등 국내 대표 미녀 배우들의 아역을 도맡았다. 결국 외모가 되다 보니 캐스팅이 몰린 것 아니냐"고 짚어 '아역 원톱·비주얼 원톱' 프레임을 씌웠다.
하지만 김유정은 고개를 저으며 "원탑까지는 전혀 아니다. 그냥 어릴 때부터 연기를 해서 얼굴이 익숙해서 많이 불러주신 것 같다"며 "워낙 어렸을 때부터 작품을 했으니까, 경험이 쌓일 기회가 많았던 것뿐"이라고 담담히 말했다. 외모보다는 경력과 경험을 먼저 언급하며 특유의 겸손한 태도를 보인 것.
'정변의 아이콘'이라는 온라인 수식어에 대해서도 조심스럽게 선을 그었다. 김유정은 "어릴 때부터 자라는 모습을 계속 봐 주셔서 좋은 말로 표현해주시는 것 같다"며 "'정변'이라는 말이 감사하긴 하지만, 제가 일부러 의식하고 있는 별명은 아니다"라고 웃었다.
이에 문상훈은 "정변은 보통 안 좋았다가 좋아진 걸 말하는데, 이건 애초에 9.999였다가 10이 된 수준"이라며 "이 정도면 변했다기보다 그냥 원래부터 좋은 상태였던 거다. 진짜 정변 아이콘은 나다"라고 셀프 주장해 폭소를 자아냈다.
이어 그는 "기자님들 받아 적어 달라. 김유정이 뽑은 정변 아이콘, 유승호 여진구보다 '문상훈'이다"라며 "그 타이틀은 선배님이 가져가시라"며 한발 물러섰다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com