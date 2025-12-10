"♥수영 들었으면 깜놀각"…효연, 정경호에 충격 발언 "한때 내 남친이었…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 소녀시대 효연과 배우 정경호가 의외의 절친모드를 가동했다.
처음엔 자연스럽게 존댓말로 대화를 이어가다 제작진이 "서로 원래 반말하지 않냐"고 묻자 효연은 "내가 원래 반말이 잘 못 나온다"며 "반존대를 하겠다"라며 다시 반말 모드로 돌아가는 과정이 웃음을 자아냈다.
|
|
|
두 사람은 인간관계와 친구들에 대한 이야기도 나눴다. 효연이 "오빠는 사람을 편하게 해줘서 주변에 친구들이 많다고 들었다"고 하자 정경호는 "친구는 많은데 자주 보지는 못 한다"고 밝혔다. 대신 "단톡방은 거의 매일 돌아간다"며 고등학교 친구들, '슬기로운 의사생활' 멤버들과는 메시지로 꾸준히 연락을 주고받는다고 설명했다.
효연은 "소녀시대 멤버들이랑 단톡방이 쉬지를 않는다"며 공감했고, 정경호는 "다들 바쁘니까 자주 만나지는 못해도 연락이 이어지는 게 좋다"고 말했다. 그러면서도 "생각이 많아서 그런지 혼자 집에서 밥 먹고 있는 시간이 점점 늘어난다"고 말해 효연에게 "그래서 외로울 수 있다"는 농담 섞인 핀잔을 듣기도 했다.
밥값에 대한 가치관도 드러났다. 정경호는 자신을 "밥을 잘 사주고 싶어 하는 사람"이라고 소개하면서도 "내가 사면 상대가 다음에 또 사야 할까 봐 부담이 될까 걱정된다"며 더치페이 선호 이유를 설명했다. 그는 "가장 오래 볼 수 있는 건 더치페이라고 생각한다. 누가 빚진 느낌이 없는 게 좋다"고 말했다. 효연이 "그래서 외롭게 살 수도 있다"고 웃자, 정경호는 "친구가 앞으로도 없을 예정"이라고 받아치며 셀프 디스를 이어갔다. 하지만 효연은 "오빠랑 밥 먹을 땐 항상 오빠가 샀다"고 증언하며 "말은 그렇게 해도 실제로는 잘 사주는 사람"이라고 정리했다.
영상 말미, 두 사람은 "다음에는 좀 더 캐주얼하게, 편하게 다시 만나자"며 재회를 약속했다. 효연은 "오랜만에 봐서 너무 즐거웠다"고 인사했고, 정경호도 "반가운 얼굴을 봐서 좋은 시간이었다"며 훈훈하게 방송을 마무리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com