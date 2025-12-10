'유진♥' 기태영, 알고보니 금수저 "압구정 현대아파트 살아..강남 토박…

'유진♥' 기태영, 알고보니 금수저 "압구정 현대아파트 살아..강남 토박이"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 기태영이 유복했던 어린 시절을 언급했다.
10일 '유진VS태영' 채널에는 '[미방분] 제작진 없이 즐기는 유진 태영 둘만의 찐데이트'라는 영상이 공개됐다.
유진과 기태영은 아이들 없이 단둘이 데이트에 나섰다. 두 사람은 "쇼핑도 하고 단둘이 공연 데이트를 할 거다"라며 압구정 로데오로 향했다. 백화점에 들러 고급 쿠키를 구입한 후에는 부대찌개를 먹기 위해 또 다른 장소로 이동했다.
기태영은 압구정을 지나며 "내가 여기 살 때가 어렸을 때다. 갤러리아가 공사를 하고 있었고 한양(아파트)에 살았다"라고 떠올렸다. 유진은 "완전 토박이다. 지금 (한양 아파트) 한 채 갖고 있으면 참 좋겠다"라며 너스레를 떨었다. 이어 유진이 "원조 오렌지 족이다"라고 하자 기태영은 "나는 (당시 어려서) 낑깡 족이었다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.
한편 기태영과 유진은 2011년 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.