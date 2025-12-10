이진호 "박나래 '주사이모'=의료인NO→고졸 학력 '속눈썹 시술 전문가'…

[스포츠조선 고재완 기자] 유튜버 이진호가 '주사 이모'가 의사가 아닌 '속눈썹 전문가'라고 폭로했다.
이진호는 10일 자신의 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에 '충격 단독! "링거 같이 예약.." 박나래 주사 이모 리스트 실체'라는 제목의 라이브 방송을 진행했다.
영상에서 이진호는 "확보한 사진과 자료를 모두 공개하진 않았다. 뜻하지 않은 피해가 생길 수 있어 최소한으로만 공개했다. 이번 사안은 연예인들을 옹호하기 위함이 아니며, 처벌은 명확하고 엄중해야 한다"고 말했다.
이어 이진호는 이번 사건의 핵심 인물인 이른바 '주사 이모'에 대해 "성형외과 전문의 행세를 했지만 고졸 학력이었다. 첫 남편과 사별후 개명을 했고 서울 방배동 일대 피부클리닉에서 보조 업무를 했던 인물로 '속눈썹 붙이는 시술' 담당자였다. 두번째 결혼후 의료인으로 바뀐다, 두번째 남편이 한국과 중국을 오가며 화장품과 의료기기 사업을 했다"라며 "출장 주사를 놓고 오피스텔에서 시술했다는 점이 납득되지 않는다. 돈도 잘 버는 사람이 왜 그런 장소에서 불법 시술을 했는지 의문"이라고 비판했다.
그는 "손기술과 화술로 사람들을 현혹한 것으로 보인다"며 "의료 자격이 없음에도 의료행위를 했다면 명백한 불법"이라고 강조했다.
이진호는 "박나래 씨 소속사는 공식적으로 '의료인으로 알고 있었다'고 입장을 냈다"며 "그렇다면 바로 의사면허나 간호사 자격증을 확인했어야 한다. 확인도 없이 의료인으로 믿은 건 납득하기 어렵다"고 지적했다. 이어 "의사 면허증이 없으면 불법이다. 몰랐다면 수사를 통해 밝히면 될 일"이라며 "연예인들이 모두 몰랐다고 하겠지만, 법적 책임은 수사기관이 판단해야 한다"고 했다.
그는 또 "'나 혼자 산다'의 전현무는 전혀 관련이 없다. 장도연 씨와 정재형 씨도 무관한 것으로 파악됐다"고 덧붙였다
이진호는 "최근 강남 일대에 불법 '주사 이모'가 수천 명 단위로 활동하고 있다는 제보가 많다"며 "링거 한 번에 10만 원을 받는다는 이야기도 들었다. 불법 출장 시술이 성행하고 있다"고 폭로하며 "의료 자재를 어디서 공수받는지 확인이 필요하다. 주사 이모분들께 제보를 부탁드린다. 고소하지 않겠다"고 공개 제안하기도 했다.
끝으로 그는 "연예인들이 속았을 수는 있으나, 그게 면죄부가 될 수는 없다. 불법 의료행위는 반드시 처벌받아야 하고, 수사는 철저해야 한다"고 강조하며 "요즘 기사나 방송이 너무 자극적으로 흘러간다. 감정이 아닌 사실로 판단할 때다. 모든 사안을 드라이하게, 그리고 윤리적으로 살펴볼 필요가 있다"고 덧붙였다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com