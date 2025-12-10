전원주, 주식 수익률만 600%..부동산 투자도 10배↑ "은행 특실 이용"

기사입력 2025-12-10 22:23


전원주, 주식 수익률만 600%..부동산 투자도 10배↑ "은행 특실 이…

[스포츠츠조선 조윤선 기자] 전원주가 재테크 노하우를 공개했다.

10일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '투자의 귀재' 전원주가 출연했다.

이날 전원주는 투자 비법을 공개했다. 2011년 SK 하이닉스를 2만 원에 매수했다는 그는 "내 철학이 쓰는 재미보다는 모으는 재미를 갖는 거다. 욕심 부리지 말고 참을성이 있어야 한다. 주식은 사는 재미만 갖고 파는 재미를 가지면 안 된다"고 말했다. 이어 "회사가 단단해야 하고, 회사를 책임지는 사람의 얼굴을 봐야 한다. 그리고 소개해 준 사람의 얼굴도 봐야 한다"며 관상도 중요하다고 밝혔다.

증권 회사에 다닌 동생의 권유로 1987년에 500만 원으로 주식을 처음 시작했다는 전원주는 현재는 주식 수익률만 600%가 넘는다고. 또한 '금 테크'도 한다는 그는 "다른 거 안 사고 금 산다. 탤런트실에서도 금 모아서 열쇠 만들어서 가득 넣어놓고는 했다"고 전했다.

그러면서 "지금 노년에 얼마나 편안하고 좋은지 모른다. 자식들이 반찬을 해 오면 내가 금일봉을 준다. 주는 재미도 좋고, 모으는 재미도 좋다"며 "난 은행에 간 적이 없다. 은행에서 태우러 오고, 특실로 들어간다. 이런 맛이 기가 막힌다"고 자랑했다. 이를 들은 유재석은 "진짜 찐 부자"라며 감탄했다.


전원주, 주식 수익률만 600%..부동산 투자도 10배↑ "은행 특실 이…
또한 전원주는 1998년 통신사 광고로 CF 스타로 등극한 후 광고 출연료를 부동산에 투자해 10배 이상의 수익을 달성했다고 밝혔다. 그는 "노력 안 해도 은행에 돈이 딱딱 들어온다. 통장을 보고 나면 혼자 일어나서 음악 틀고 춤을 춘다"며 "아들, 며느리가 내가 옛날처럼 일이 많지 않아도 봉투를 두둑이 주니까 가지 않는다"고 말했다.

이제는 호텔에서 식사도 즐기면서 '짠순이'를 벗어나고 있다는 전원주는 "갈 날이 얼마 안 남았다고 생각하니까 내가 너무 짠순이로 살았는데 이제는 베풀어야겠다 싶다. 자선 기부할 때도 전에는 도망갔는데 이젠 제일 먼저 쓴다"며 "그동안 내가 열심히 살고 능력 있게 사니까 배도 부르고 이제 쓰자 싶다. 지금은 돈 쓰는 재미를 가져서 좋다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"양육비로 징역형"..김동성 "일용직 노동·월 260만 원 수입, 꼭 지급하겠다"

2.

"들키면 같이 죽어"… 박나래 이번엔 '전 매니저 명의 대리처방' 파문

3.

'44세' 신지, '영포티' 조롱에 소신 발언 "세대 갈라치기 좋지 않아"

4.

박나래 전 매니저 "합의하러 간 날도 음주 상태, 노래방 가자더라"

5.

박나래 "일 X 같이 해"→일 안한 전 남친에 4400만원…전 매니저들 분노한 이유

연예 많이본뉴스
1.

"양육비로 징역형"..김동성 "일용직 노동·월 260만 원 수입, 꼭 지급하겠다"

2.

"들키면 같이 죽어"… 박나래 이번엔 '전 매니저 명의 대리처방' 파문

3.

'44세' 신지, '영포티' 조롱에 소신 발언 "세대 갈라치기 좋지 않아"

4.

박나래 전 매니저 "합의하러 간 날도 음주 상태, 노래방 가자더라"

5.

박나래 "일 X 같이 해"→일 안한 전 남친에 4400만원…전 매니저들 분노한 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

"늘 응원해 주는 SON, 우리 큰 형!" 손흥민 미담 또 터졌다→토트넘 선수들 난리법석…'리더십 폭발' 라커룸 대화 공개 "전설적인 선수"

2.

"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가드…서울, 멜버른과 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

3.

[현장에서]'울보' 린가드, 고별전서 결국 참지 못하고 '눈물 뚝뚝'…한국말로 "감사합니다. 사랑해!"

4.

'승승승승' 감독 사퇴 효과 계속된다…IBK, 3위 GS칼텍스까지 셧아웃 완파[장충 리뷰]

5.

'J리그 역사상 최고의 한국인' 전설 정성룡 대단하다, 40살에 파격 도전...日 최고 명문 떠나 3부 후쿠시마 이적 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.