전원주, 주식 수익률만 600%..부동산 투자도 10배↑ "은행 특실 이…

이날 전원주는 투자 비법을 공개했다. 2011년 SK 하이닉스를 2만 원에 매수했다는 그는 "내 철학이 쓰는 재미보다는 모으는 재미를 갖는 거다. 욕심 부리지 말고 참을성이 있어야 한다. 주식은 사는 재미만 갖고 파는 재미를 가지면 안 된다"고 말했다. 이어 "회사가 단단해야 하고, 회사를 책임지는 사람의 얼굴을 봐야 한다. 그리고 소개해 준 사람의 얼굴도 봐야 한다"며 관상도 중요하다고 밝혔다.
증권 회사에 다닌 동생의 권유로 1987년에 500만 원으로 주식을 처음 시작했다는 전원주는 현재는 주식 수익률만 600%가 넘는다고. 또한 '금 테크'도 한다는 그는 "다른 거 안 사고 금 산다. 탤런트실에서도 금 모아서 열쇠 만들어서 가득 넣어놓고는 했다"고 전했다.
그러면서 "지금 노년에 얼마나 편안하고 좋은지 모른다. 자식들이 반찬을 해 오면 내가 금일봉을 준다. 주는 재미도 좋고, 모으는 재미도 좋다"며 "난 은행에 간 적이 없다. 은행에서 태우러 오고, 특실로 들어간다. 이런 맛이 기가 막힌다"고 자랑했다. 이를 들은 유재석은 "진짜 찐 부자"라며 감탄했다.
또한 전원주는 1998년 통신사 광고로 CF 스타로 등극한 후 광고 출연료를 부동산에 투자해 10배 이상의 수익을 달성했다고 밝혔다. 그는 "노력 안 해도 은행에 돈이 딱딱 들어온다. 통장을 보고 나면 혼자 일어나서 음악 틀고 춤을 춘다"며 "아들, 며느리가 내가 옛날처럼 일이 많지 않아도 봉투를 두둑이 주니까 가지 않는다"고 말했다.
이제는 호텔에서 식사도 즐기면서 '짠순이'를 벗어나고 있다는 전원주는 "갈 날이 얼마 안 남았다고 생각하니까 내가 너무 짠순이로 살았는데 이제는 베풀어야겠다 싶다. 자선 기부할 때도 전에는 도망갔는데 이젠 제일 먼저 쓴다"며 "그동안 내가 열심히 살고 능력 있게 사니까 배도 부르고 이제 쓰자 싶다. 지금은 돈 쓰는 재미를 가져서 좋다"고 전했다.