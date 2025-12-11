크래프톤의 PC 타이틀, 스팀에서 진행하는 배급사 할인 이벤트에 참여

|
크래프톤은 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀에서 진행하는 '스팀 배급사 할인'에 참여, 다양한 타이틀에 대한 할인 혜택과 함께 출시 예정작을 공개했다.
올해 크래프톤 퍼블리싱 라인업에 새롭게 합류한 리듬 액션 게임 '하이파이러시(Hi-Fi RUSH)'는 이번 행사를 통해 40% 할인을 적용한다. 서바이벌 호러 게임 '칼리스토 프로토콜(The Callisto Protocol)'은 85% 할인으로 역대 최저가를 기록한다. 이밖에 크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오들이 개발한 캐주얼, 액션, 슈터, RPG 등 다양한 장르의 타이틀이 참여한다.
크래프톤은 이번 세일을 통해 신규 타이틀과 앞으로 출시될 기대작들도 함께 소개했다. 올해 출시된 '미메시스(MIMESIS)'와 '마이 리틀 퍼피(My Little Puppy)'를 비롯해, 개발 중인 주요 신작인 'PUBG: 블랙버짓(PUBG: Black Budget)', '어센드투제로(Ascend to ZERO)', '라이벌즈 호버 리그(Rivals Hover League)' 등의 정보가 스팀에서 공개됐다. 특히 'PUBG: 블랙버짓'은 클로즈드 알파 테스트가 진행 중으로, 이용자들은 사전 체험을 통해 게임성을 먼저 경험할 수 있으며, '어센드투제로'도 오는 28일 오후 5시까지 오픈 플레이 테스트를 진행하고 있다. 이용자는 별도의 승인 절차 없이 스팀에서 무료로 다운로드해 바로 참여할 수 있다.