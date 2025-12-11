싸이 소속사·차량 압수수색 당했다..수면제 대리수령 혐의

기사입력 2025-12-11 16:31


싸이 소속사·차량 압수수색 당했다..수면제 대리수령 혐의

[스포츠조선 김소희 기자] 경찰이 수면제 등 향정신성의약품을 대리 수령한 혐의를 받는 가수 싸이 소속사와 차량에 대해 압수수색을 진행했다.

싸이의 소속사 피네이션 측은 11일 "지난 4일 조사 당국의 요청으로 압수수색이 진행됐으며 적극 협조했다"며 "향후에도 법적 절차에 따라 필요한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

앞서 이날 뉴스1·뉴시스 보도에 따르면, 서울 서대문경찰서는 지난 4일 의료법 위반 혐의를 받고 있는 피네이션의 사무실과 차량을 압수수색했다. 경찰은 이번 압수수색에서 싸이의 휴대전화를 확보해 디지털 포렌식을 진행 중이며, 비대면 처방 및 대리 수령 관련 자료도 확보한 것으로 전해졌다. 조만간 싸이에 대한 소환 조사도 검토되고 있다.

싸이는 2022년부터 최근까지 서울의 한 종합병원에서 향정신성 의약품 자낙스와 수면제 스틸녹스를 처방받았고, 이를 매니저가 대신 수령한 혐의를 받고 있다. 자낙스와 스틸녹스는 불안장애, 우울증, 수면장애 치료 등에 사용되는 향정신성 의약품으로, 의존성이 높아 반드시 의사가 직접 진찰 후 처방해야 한다. 현행 의료법은 환자가 아닌 제3자가 처방전을 수령하는 것을 원칙적으로 금지하며, 이를 위반할 경우 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.

서울 서대문경찰서는 지난 8월, 싸이에 대한 의료법 위반 혐의 등 고발장을 접수하고 그를 피의자로 입건했다. 현재 경찰은 싸이를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사 중이다.

다만 소속사 피네이션은 "전문의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰"이라면서도, 대리 처방 의혹은 부인했다. 소속사는 "싸이는 만성 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용했다. 수면제 복용은 의료진 지도 아래 정해진 용량만 처방받아 복용했으며, 대리 처방은 없었다. 다만 일부 과정에서 3자가 수면제를 대리 수령한 경우가 있었고, 최근 경찰 조사 중"이라고 설명했다.

싸이에게 의약품을 처방해 의료법 위반 혐의를 받고 있는 A씨 측도 "비대면으로 진료했다"는 취지로 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 압수수색을 통해 해당 병원의 진료 기록까지 확보하며 수사를 이어가고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

2.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

3.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

4.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

2.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

3.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

4.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

SK나이츠, '꼬깔콘 롯데 웰푸드데이' 이벤트 실시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.