싸이 소속사·차량 압수수색 당했다..수면제 대리수령 혐의

[스포츠조선 김소희 기자] 경찰이 수면제 등 향정신성의약품을 대리 수령한 혐의를 받는 가수 싸이 소속사와 차량에 대해 압수수색을 진행했다.
싸이의 소속사 피네이션 측은 11일 "지난 4일 조사 당국의 요청으로 압수수색이 진행됐으며 적극 협조했다"며 "향후에도 법적 절차에 따라 필요한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.
앞서 이날 뉴스1·뉴시스 보도에 따르면, 서울 서대문경찰서는 지난 4일 의료법 위반 혐의를 받고 있는 피네이션의 사무실과 차량을 압수수색했다. 경찰은 이번 압수수색에서 싸이의 휴대전화를 확보해 디지털 포렌식을 진행 중이며, 비대면 처방 및 대리 수령 관련 자료도 확보한 것으로 전해졌다. 조만간 싸이에 대한 소환 조사도 검토되고 있다.
싸이는 2022년부터 최근까지 서울의 한 종합병원에서 향정신성 의약품 자낙스와 수면제 스틸녹스를 처방받았고, 이를 매니저가 대신 수령한 혐의를 받고 있다. 자낙스와 스틸녹스는 불안장애, 우울증, 수면장애 치료 등에 사용되는 향정신성 의약품으로, 의존성이 높아 반드시 의사가 직접 진찰 후 처방해야 한다. 현행 의료법은 환자가 아닌 제3자가 처방전을 수령하는 것을 원칙적으로 금지하며, 이를 위반할 경우 1년 이하 징역 또는 1,000만원 이하 벌금에 처해질 수 있다.
서울 서대문경찰서는 지난 8월, 싸이에 대한 의료법 위반 혐의 등 고발장을 접수하고 그를 피의자로 입건했다. 현재 경찰은 싸이를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사 중이다.
다만 소속사 피네이션은 "전문의약품인 수면제를 대리 수령한 점은 명백한 과오이자 불찰"이라면서도, 대리 처방 의혹은 부인했다. 소속사는 "싸이는 만성 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용했다. 수면제 복용은 의료진 지도 아래 정해진 용량만 처방받아 복용했으며, 대리 처방은 없었다. 다만 일부 과정에서 3자가 수면제를 대리 수령한 경우가 있었고, 최근 경찰 조사 중"이라고 설명했다.
싸이에게 의약품을 처방해 의료법 위반 혐의를 받고 있는 A씨 측도 "비대면으로 진료했다"는 취지로 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.