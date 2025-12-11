[공식]샤이니 온유, '박나래 주사이모' 친분설에 입 열었다…"피부 관리…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 샤이니 온유가 이른바 '박나래 주사이모' A씨와의 관계 해명에 나섰다.
아울러 "사실과 다른 이야기가 무분별하게 확대 재생산되고 있는 점에 깊은 유감을 표한다"며 "더 이상의 억측이 없기를 바라며, 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
그런 가운데, 최근 온라인 커뮤니티에는 A씨가 과거 SNS에 올린 게시물을 캡처한 이미지가 확산됐다. 해당 게시물에는 온유가 2023년 발표한 정규 1집 '서클'에 남긴 것으로 보이는 친필 메시지와 사인이 담겨 있다. A씨가 "누나는 기뻐", "지금도 충분히 멋진 아티스트" 등 온유에게 조언을 건네는 듯한 글을 함께 게시한 것으로 전해졌다. 이로 인해 두 사람의 관계에 대한 의혹이 제기됐다.
다음은 온유 소속사 입장 전문.
안녕하세요. 그리핀엔터테인먼트입니다.
소속 아티스트 온유와 A씨와의 연관성에 대해 사실관계를 명확히 하고자 공식입장을 말씀 드립니다.
온유는 2022년 4월 지인의 추천을 통해 A씨가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문하게 되었고, 당시 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인 상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠습니다. 온유의 병원 방문은 피부 관리의 목적이었으며, 사인 CD는 진료에 대한 고마움에 대한 표현이었을 뿐입니다.
당사는 소속 아티스트와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표합니다. 더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
