'공무원♥' 곽튜브 "축복이 갑자기 찾아와"..혼전임신 썰 푼다(전현무계획2)

기사입력 2025-12-12 13:33


'공무원♥' 곽튜브 "축복이 갑자기 찾아와"..혼전임신 썰 푼다(전현무계…

[스포츠조선 김소희 기자]'전현무계획3' 전현무-곽튜브-가비가 '내숭 제로' 자녀 계획 토크로 먹트립을 후끈 달군다.

12일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 9회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 가비가 강원도 홍천 '고추장 돼지갈비' 맛집에서 '자녀 계획' 토크를 폭발시키는 현장이 공개된다.

이날 전현무는 "홍천 하면 떠오르는 음식이 있다"며 화로에 바로 구워내는 '고추장 돼지갈비' 맛집으로 향한다. 양옥집을 개조해 마치 친구집 같은 식당에서 세 사람은 직접 담근 장맛부터 석쇠 위에 구워지는 고추장 돼지갈비까지 제대로 섭렵한다. 이어 '된장 소면'을 주문한 전현무는 "가비 씨는 결혼도 안했는데 자녀 계획이 있다고 들었다"며 '2세 질문'을 슬쩍 던진다. 가비는 "큰 가족이 좋아서 아이를 다섯 명 낳고 싶다. 그러려면 오늘부터 열심히 해야 한다"고 화끈하게 답한다. 이에 전현무는 "뭘 열심히 하지?"라고 혼잣말을 중얼거려 폭소를 자아낸다.


'공무원♥' 곽튜브 "축복이 갑자기 찾아와"..혼전임신 썰 푼다(전현무계…
그런데 '유부남' 곽튜브는 "축복은 갑자기 다가오는 거다. 난 원래 내년 5월 결혼식이었다. 아내와 그렇게 얘기했었는데…"라면서 허심탄회한 혼전임신 '썰'을 공개해 두 사람을 집중시킨다. 이에 가비는 전현무에게 "혹시 자녀 계획이 있으시냐?"고 대놓고 묻고, 전현무는 "신선한 질문이다"라며 잠시 당황하더니 "내 판타지는 딸…"이라고 조심스레 입을 연다.

과연 '만 47세 미혼' 전현무가 '예비 딸바보'를 예약한 이유가 무엇인지, 그리고 전현무-곽튜브-가비가 함께한 '여행하다 들리는 맛집' 홍천&인제 편 속 맛집이 어디인지는
12일(오늘) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획3' 9회에서 확인할 수 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

2.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

3.

성시경 전 매니저 '횡령 수사' 종결됐다 "오랜 인연, 처벌 원치 않아" (공식)[전문]

4.

'심형탁♥' 사야, 미모의 친언니 최초 공개 "아들만 셋, 장난 아냐"

5.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

연예 많이본뉴스
1.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

2.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

3.

성시경 전 매니저 '횡령 수사' 종결됐다 "오랜 인연, 처벌 원치 않아" (공식)[전문]

4.

'심형탁♥' 사야, 미모의 친언니 최초 공개 "아들만 셋, 장난 아냐"

5.

[단독]엠블랙 미르, 1세 연상 비연예인과 21일 결혼…고은아, 시누이 된다

스포츠 많이본뉴스
1.

조규성이 폭발했다! 시즌 6호 결승골 작렬.UEL 무대 감격의 첫 골

2.

美매체 소신 발언, 손흥민 초비상, 이 문제 터지면 우승불가..."감독 영역 불안"→플레이오프 진출 경험 無

3.

최강자 다 떠났는데 216K 공동 다승왕 1명이 남았다. 내년 KBO리그 얼마나 폭격할까

4.

'우승 주역' 日한신 투수코치가 롯데에 온다고? 가네무라 투수 총괄 영입…젊은피 육성 전문가 [공식발표]

5.

류현진과 폰세의 인연이 한화에서 토론토까지. 구단 SNS에 류현진 저지 입은 폰세 게시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.