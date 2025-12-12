'김호진♥' 김지호, 日식당 혹평 "30분 대기+비린 맛, 어이없었다"

기사입력 2025-12-12 16:21


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김지호가 결혼 24주년을 맞아 남편 김호진과 떠난 일본 여행 근황을 공개했다.

김지호는 12일 "결혼 24주년 기념 여행. 오랜만에 추억 만들기"라며 남편 김호진과 일본으로 여행을 간 근황을 전했다.

그런데 김지호는 일본에서 방문한 한 식당을 두고 혹평을 남겨 눈길을 끌었다.


김지호는 "결혼기념일이라고 예약까지 했는데 30분이나 기다리게 했다"며 "음식도 10일, 28일 숙성시켰다고 설명했지만 비리고 노릿한 냄새가 났다. 남편과 서로 어이가 없더라"고 털어놨다.

한편 김지호는 2001년 배우 김호진과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

