도경완, ♥장윤정 떠나 독립하더니 사고쳤다 "아내는 따로 살림차려 나가"

12일 유튜브 채널 '도장TV'에서는 '안 하던 짓 하면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
도경완은 "오늘 사고를 치는 날이다. 그동안 무슨 콘텐츠를 할까 고민하다가 맛있는 걸 많이 먹지 않았냐. 그냥 먹는 걸로 부족해서 자전거를 타고 가볼까 한다"며 남양주까지 자전거를 타고 가 초계국수를 먹기로 했다.
헬멧이 장갑까지 무장하고 자신있게 나선 도경완. 하지만 도경완은 "전기자전거를 잘 안 타봐서 작동을 잘 하려나 모르겠다. 그리고 사실 자전거 운동장에서만 타봤지 장거리를 타는 건 처음이다. 마음은 거의 국토대장정 나서는 느낌"이라고 걱정했다.
바퀴 바람도 채우고 중무장해 본격적으로 남양주로 향한 도경완. "나 지금 너무 섹시할 거 같다"며 스스로의 모습에 감탄하던 도경완은 얼마 안 가 진짜 사고를 쳤다. 휴대폰을 떨어뜨려 액정이 깨진 것.
도경완은 "속상해. 핸드폰 깨졌다"며 "나 안 탈래. 그만 탈래. 집에 갈래"라며 좌절했다. 하지만 다시 자전거에 탄 도경완. 도경완은 "안 찍을래. 말 안 할래. 기운 하나도 없어. 자전거 괜히 탄다 했어. 장윤정 보고싶어"라고 속상해하면서도 계속 달렸다.
도경완은 "사람이 이렇게 안 하던 짓을 하면 사고를 친다"고 토로하다 또 휴대폰을 떨어뜨렸다.
하지만 곧 다시 기운을 차린 도경완은 "갑자기 야외에 나오니까 소통이 하고 싶어졌다. 유튜브는 제 삶의 활력소가 돼버렸다. 이제 아이들도 안 나오고 윤정 씨도 따로 살림 차려 나갔고 저 혼자 부담없이 즐기면서 핸드폰 깨먹어가면서 자전거 타는 일상도 찍어보고 이것저것 다양하게 시도를 해보는 건데 유튜브 하면서 확 얻은 수확 중에 가장 큰 수확이 생각보다 저를 응원해주고 좋아해주는 분이 있다는 걸 깨달았다"고 팬들에게 고마워했다.
한편, '도장TV'는 장윤정, 도경완 부부가 함께 운영하던 채널이었지만 최근 장윤정이 새 채널을 개설하며 독립 선언을 했다. 장윤정은 "아이들과 남편, 저 이렇게 가족적인 분위기로 보여드리다 보니 제가 새로 도전하고, 하고 싶은 일을 하고 싶을 때 그 채널을 마음껏 이용하는 게 약간 눈치가 보인다"며 "사람 장윤정의 모습을 보여드리고, 제가 따로 하고 싶은 것들을 해보면 어떨까 싶었다. 어떻게 보면 굉장히 큰 도전이고 모험"이라 밝혔다.