"너희도 못 벗어나" 박나래 논란, 문자 한 줄이 판 키웠다[SC이슈]

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 전 매니저가 불법 의료 행위를 강요받았다는 추가 의혹이 제기됐다.

12일 채널A 보도에 따르면 박나래의 전 매니저 A씨는 불법 의료 행위 의혹과 관련해, 박나래가 요구한 약을 전달하지 않을 경우 압박성 메시지를 받았다고 주장했다.

A씨는 "이것도 하나의 아티스트 케어인데 왜 안 주느냐", "이미 한 번 받은 이상 너희도 벗어날 수 없고 앞으로 이 일을 영영 못할 수도 있다"는 취지의 메시지를 받았다고 밝혔다.

A씨는 해당 메시지들이 박나래를 상대로 고소장을 제출하는 과정에서 경찰에 증거로 함께 제출됐다고 전했다.

앞서 박나래의 전 매니저 2명은 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급, 사적인 심부름, 술자리 강요, 폭언 등을 당했다고 주장하며 관련 의혹을 제기한 바 있다.

이들은 박나래가 이른바 '주사이모'로 불리는 인물을 통해 불법 의료 시술을 받았다는 주장도 덧붙였다.

채널A 보도에 따르면 박나래는 경기 일산의 한 오피스텔에서 해당 인물에게 링거를 맞은 것으로 전해졌다.

이 과정에서 사용된 일부 약물이 처방전 없이는 사용할 수 없는 전문의약품이라는 지적이 나왔다.


또한 '주사이모'로 지목된 인물이 2023년 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 대만 촬영 일정에 동행했다는 주장도 제기됐다.

이에 대해 박나래 측은 "면허를 가진 의사에게 합법적으로 영양제를 맞은 것"이라며 불법 의료 행위 의혹을 강하게 부인했다.

그러나 시술을 진행한 인물이 전문 의료인이 아니라는 의혹이 이어지면서 논란은 계속 확산되는 분위기다.

논란이 커지자 박나래는 지난 8일 방송 활동 중단을 선언했다. 이로 인해 그는 MBC '나 혼자 산다', '구해줘! 홈즈', tvN '놀라운 토요일' 등 주요 예능 프로그램에서 하차하게 됐다.

현재 관련 의혹에 대해 수사 및 사실관계 확인이 진행 중인 것으로 알려졌으며, 진위 여부는 향후 수사 결과를 통해 가려질 전망이다.

