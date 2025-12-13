'아들맘' 박신혜, 붕어빵으로 가려진 얼굴…팬들 "얼굴 크기 실화냐"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박신혜가 붕어빵 인증샷으로 또 한 번 '소두 미모'를 입증했다.
박신혜는 13일 자신의 SNS에 "붕어빵의 계절 아침부터 먹고 싶은 건 뭐지.."라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 박신혜는 검은색 니트 차림으로 붕어빵을 손에 들고 카메라를 바라보고 있다.
특히 붕어빵으로 얼굴을 가린 모습에도 작은 얼굴 크기가 그대로 드러나 보는 이들의 시선을 사로잡았다.
붕어빵보다 작아 보이는 얼굴 비율에 팬들 사이에서는 "얼굴 크기 실화냐", "붕어빵이 커 보이는 게 아니라 얼굴이 너무 작다"는 반응이 쏟아졌다.
별다른 꾸밈없는 일상 사진임에도 불구하고 박신혜 특유의 청순한 분위기와 동안 미모가 돋보이며, 겨울 감성까지 더해져 훈훈함을 자아냈다.
사진을 접한 팬들은 "아침부터 귀여움 폭발", "붕어빵보다 작은 얼굴은 반칙", "이 정도면 소두 인증" 등 뜨거운 반응을 보이며 댓글로 감탄을 이어갔다.
한편 박신혜는 2022년 배우 최태준과 결혼해 같은 해 얻은 아들 한 명을 두고 있다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.