기안84 "연애 금지"…'극한 크루' 면접서 꺼낸 초강수

기사입력 2025-12-13 09:15


기안84 "연애 금지"…'극한 크루' 면접서 꺼낸 초강수

기안84 "연애 금지"…'극한 크루' 면접서 꺼낸 초강수

[스포츠조선 김준석 기자] 극한 크루가 새로운 얼굴들과 함께 프랑스 '메독 마라톤'에 도전한다. 개성과 열정을 앞세운 두 명의 신입 후보가 등장하며, 극한 크루의 두 번째 여정에 대한 관심도 높아지고 있다.

오는 14일(일) 방송되는 MBC '극한84'(연출 박수빈·김기호·정지운) 3회에서는 새로운 크루원을 찾는 기안84와 권화운의 '극한 면접'이 시작된다.

극한 크루를 찾은 두 명의 후보는 각기 다른 방식으로 자신을 드러내며, 새로운 크루원 탄생에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

첫 번째 후보는 등장과 동시에 기안84의 얼굴에 절로 미소를 띠게 만드는 인물이다. "다리가 부서져도 뛸 것", "월 120km 정도는 달린다"라는 말로 패기 넘치는 각오를 밝히며 단번에 눈도장을 찍는다.

반면 두 번째 후보는 등장부터 화려한 퍼포먼스로 강렬한 존재감을 드러낸다.

예상보다 높은 텐션에 기안84는 당황한 기색을 감추지 못하고 "아휴…"라는 한숨과 함께 난감해 하지만, 초보 러너임에도 매일 러닝을 이어가며 남다른 의지를 보여 눈길을 끈다.

이날 면접에서는 새로 제정된 극한크루의 '룰'도 공개된다. 특히 기안84가 내세운 '연애 금지' 규칙은 신입 후보들의 솔직한 반응을 끌어내며 분위기를 한층 뜨겁게 만든다.

특히 한 신입은 "연애 금지 룰을 지킬 자신 있냐?"고 질문해 권화운을 당황하게 한다. 신입 크루원의 기강을 잡겠다던 권화운은 신입들의 높은 텐션에 평소와는 다르게 말을 아끼는 모습을 보여 웃음을 자아낸다.


한편, 새로운 크루원들과 함께할 다음 도전으로 기안84가 고심 끝에 선택한 레이스는 프랑스 '메독 마라톤'이다. 50개가 넘는 와이너리를 지나는 코스와 보르도 와인이 제공되는 독특한 구성으로 유명한 이 대회는, 해마다 주제가 있는 코스프레까지 더해져 남아공 빅5 마라톤과는 또 다른 유형의 난이도를 예고한다.

이 가운데 첫 번째 신입 크루 후보는 "가족 중 메독 마라톤을 완주한 사람이 있다"라고 밝혀 뜻밖의 인연을 공개하며 기대감을 한층 끌어올린다.

극한 크루를 찾은 열정 가득한 신입 크루원들의 정체는 오는 14일(일) 밤 9시 10분에 방송되는 MBC '극한84' 3회에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나래바'에서 대체 뭘 하길래…걸그룹 소속사도 출입 막았다 "절대 가면 안 돼"

2.

송백경, '박봄 언급' 후 살해 협박 DM까지…"지금 멈춰. 그러다 다 죽는다"

3.

'서세원쇼' 폐지 이후 집안 무너졌다...딸 서동주, 밥까지 굶었던 생활고 고백

4.

신지, ♥문원 '재산 먹튀설'에 전남친까지 소환 "그분과 달라, 집이 좀 산다"

5.

변요한♥티파니 영, 결혼 전제 열애 인정… "진지하게 만나는 중"

연예 많이본뉴스
1.

'나래바'에서 대체 뭘 하길래…걸그룹 소속사도 출입 막았다 "절대 가면 안 돼"

2.

송백경, '박봄 언급' 후 살해 협박 DM까지…"지금 멈춰. 그러다 다 죽는다"

3.

'서세원쇼' 폐지 이후 집안 무너졌다...딸 서동주, 밥까지 굶었던 생활고 고백

4.

신지, ♥문원 '재산 먹튀설'에 전남친까지 소환 "그분과 달라, 집이 좀 산다"

5.

변요한♥티파니 영, 결혼 전제 열애 인정… "진지하게 만나는 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤다. 고희진 감독 "카드 하나 더 잡았다"

2.

이것이 '우주의 기운'? 이미 해답 나온 홍명보호 캠프 후보지…그런데 마땅한 경쟁자가 없다!

3.

[공식발표]충격적 배신…1부 승격 충칭, 장외룡 감독과 전격 결별

4.

일본은 다 계획이 있네…'우승 목표' 모리야스 감독 "베이스캠프 2플랜 고려 중, 1주 내 결정"

5.

대표팀 감독이 선수 원색 비난+인종차별까지...홍명보호 A조 최종전 상대 남아공, 내분 폭발 조짐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.