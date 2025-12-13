기안84 "연애 금지"…'극한 크루' 면접서 꺼낸 초강수

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 극한 크루가 새로운 얼굴들과 함께 프랑스 '메독 마라톤'에 도전한다. 개성과 열정을 앞세운 두 명의 신입 후보가 등장하며, 극한 크루의 두 번째 여정에 대한 관심도 높아지고 있다.
첫 번째 후보는 등장과 동시에 기안84의 얼굴에 절로 미소를 띠게 만드는 인물이다. "다리가 부서져도 뛸 것", "월 120km 정도는 달린다"라는 말로 패기 넘치는 각오를 밝히며 단번에 눈도장을 찍는다.
이날 면접에서는 새로 제정된 극한크루의 '룰'도 공개된다. 특히 기안84가 내세운 '연애 금지' 규칙은 신입 후보들의 솔직한 반응을 끌어내며 분위기를 한층 뜨겁게 만든다.
특히 한 신입은 "연애 금지 룰을 지킬 자신 있냐?"고 질문해 권화운을 당황하게 한다. 신입 크루원의 기강을 잡겠다던 권화운은 신입들의 높은 텐션에 평소와는 다르게 말을 아끼는 모습을 보여 웃음을 자아낸다.
한편, 새로운 크루원들과 함께할 다음 도전으로 기안84가 고심 끝에 선택한 레이스는 프랑스 '메독 마라톤'이다. 50개가 넘는 와이너리를 지나는 코스와 보르도 와인이 제공되는 독특한 구성으로 유명한 이 대회는, 해마다 주제가 있는 코스프레까지 더해져 남아공 빅5 마라톤과는 또 다른 유형의 난이도를 예고한다.
이 가운데 첫 번째 신입 크루 후보는 "가족 중 메독 마라톤을 완주한 사람이 있다"라고 밝혀 뜻밖의 인연을 공개하며 기대감을 한층 끌어올린다.
극한 크루를 찾은 열정 가득한 신입 크루원들의 정체는 오는 14일(일) 밤 9시 10분에 방송되는 MBC '극한84' 3회에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com