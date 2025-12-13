박서진, '살림남' 고정 위기 맞았다...'트롯 야생마' 신승태 압박에 …

|
[스포츠조선 김준석 기자] 박서진이 '살림남' 자리를 노리는 강력한 도전자의 등장으로 역대급 위기에 직면한다.
'트롯 야생마' 신승태는 등장과 동시에 "예전에 '살림남' 미팅을 했는데 제가 안 되고 박서진이 됐다"고 폭탄 고백을 던져 현장을 술렁이게 한다.
본격적인 산양삼 캐기에 들어가서도 두 사람의 신경전은 계속된다. 신승태는 '6시 내고향' 리포터 경험으로 다진 내공을 바탕으로 베테랑급 리액션을 쏟아내고, MC 은지원은 "분량 제조기"라며 감탄을 표한다.
이요원 역시 "승태 씨 가족들도 '살림남'에 나오면 좋을 것 같다"고 거들자, 자리 위협을 느낀 박서진은 "우리 티오 넘친다"며 급히 맞받아쳐 웃음을 자아낸다.
또한 박서진은 33만 평 규모의 광활한 산양삼 밭에서 동생 효정과 함께 뺏고 빼앗기는 '산양삼 첩보전'을 벌이며 예측불가 활약을 펼친다.
과연 박서진은 신승태의 '살림남' 고정 압박과 효정과의 산양삼 첩보전 속에서 산양삼을 무사히 찾아낼 수 있을지, 13일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.
