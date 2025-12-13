박서진, '살림남' 고정 위기 맞았다...'트롯 야생마' 신승태 압박에 '초긴장'

[스포츠조선 김준석 기자] 박서진이 '살림남' 자리를 노리는 강력한 도전자의 등장으로 역대급 위기에 직면한다.

13일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 최근 건강이 악화된 아버지를 위해 직접 산양삼을 캐러 나선 박서진 남매의 고군분투가 공개된다.

이날 박서진 남매는 가수 신승태와 함께 '산양삼 캐기'에 도전하며 아버지를 위한 특급 보양 프로젝트를 펼친다.

'트롯 야생마' 신승태는 등장과 동시에 "예전에 '살림남' 미팅을 했는데 제가 안 되고 박서진이 됐다"고 폭탄 고백을 던져 현장을 술렁이게 한다.

자신을 도우러 온 줄만 알았던 박서진은 신승태가 '살림남' 고정 자리를 노리고 등장한 뜻밖의 경쟁자임을 알고 당황하는 모습을 보인다.

두 사람은 이어 'KBS의 아들' 자리를 두고 티키타카 케미를 폭발시킨다. 신승태는 "(데뷔 후) 첫 시작을 KBS에서 했다. 내가 KBS의 아들이다", "살림남 수뇌부 선생님들 잘 좀 부탁드립니다"라며 고정을 향한 욕망을 드러낸다. 이에 박서진은 "절대 아니다. 내가 KBS의 아들이다"라고 단호하게 받아치며 '살림남' 고정을 둘러싼 유쾌한 기싸움이 이어진다.

본격적인 산양삼 캐기에 들어가서도 두 사람의 신경전은 계속된다. 신승태는 '6시 내고향' 리포터 경험으로 다진 내공을 바탕으로 베테랑급 리액션을 쏟아내고, MC 은지원은 "분량 제조기"라며 감탄을 표한다.

이요원 역시 "승태 씨 가족들도 '살림남'에 나오면 좋을 것 같다"고 거들자, 자리 위협을 느낀 박서진은 "우리 티오 넘친다"며 급히 맞받아쳐 웃음을 자아낸다.


또한 박서진은 33만 평 규모의 광활한 산양삼 밭에서 동생 효정과 함께 뺏고 빼앗기는 '산양삼 첩보전'을 벌이며 예측불가 활약을 펼친다.

과연 박서진은 신승태의 '살림남' 고정 압박과 효정과의 산양삼 첩보전 속에서 산양삼을 무사히 찾아낼 수 있을지, 13일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.

