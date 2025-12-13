카더가든, 십센치에 '술값 67만원 덤터기' 고백..."사과 드린다"

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'이 어디에서도 볼 수 없었던 특별한 무대를 선사했다.
이에 십센치는 "조금이라도 미안함이 남아있다면 그 멤버 그대로 '더 시즌즈'에서 뭉치는 걸 제안드린다"고 말해 기대감을 모았다.
'인디 30주년 대기획-인생 음악' 9번째 주인공으로 나선 에피톤 프로젝트는 '나는 그 사람이 아프다'를 비롯해 '선인장', '첫사랑' 등 오랜 시간 큰 사랑을 받았던 히트곡 무대를 선보이며 감성을 자극했다.
또한 음원차트를 석권했던 이승기의 '되돌리다' 작사, 작곡을 맡은 에피톤 프로젝트는 자신만의 보컬을 더해 곡을 새롭게 가창했다.
에피톤 프로젝트는 곡 작업 비하인드에 대한 토크를 이어가던 중 '첫사랑' 뮤직비디오에 '국민 첫사랑' 수지가 출연했던 것을 언급하며 "내 음악 인생 최고의 업적"이라고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.
에피톤 프로젝트는 십센치가 과거 홍대에서 버스킹 공연을 하던 모습을 봤다고 밝히며 "완급, 표현 방식 등이 지금껏 들어보지 못한 보컬리스트였다. 대한민국 일등 보컬"이라고 극찬했다.
이에 십센치는 "저는 차세정(에피톤 프로젝트 본명)의 목소리를 좋아한다. 라이브하실 때 긴장하는 목소리가 좋다"고 화답하며 독특한 취향을 밝혀 웃음을 더했다.
KBS 심야 뮤직 토크쇼 첫 출연에 나선 장도연은 최고의 개그우먼이자 MC답게 웃음으로 관객들을 들썩이게 했다. 장도연은 자신이 진행을 맡고 있는 '살롱드립'에서 십센치의 과거 평판을 폭로한 뒤 미안함에 '권정열 앰배서더'가 된 사연을 밝혔다. 또한 당시 십센치가 즉석에서 로고송을 만들어준 점을 언급하며 KBS 로고송과 컬래버한 '10CM의 쓰담쓰담'만의 로고송을 선물했고 '권정열 앰배서더'로서의 열일을 약속했다.
장도연은 낯을 가리는 성격 탓에 장래 희망은 코미디언이 아니었다고 밝혔고, 과거 신동엽이 진행을 맡았던 '톡킹 18금'을 통해 처음 얼굴을 알렸음을 밝혔다.
19년 차 개그우먼으로 자리 잡기까지 다양한 프로그램에서 활약하고 있는 장도연은 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'를 통해 좋아하게 된 노래 '젊은 연인들'을 십센치와 함께 선보였다.
또한 장도연은 '나에게로의 초대'를 선곡, 입술이 찢어지는 '부상 투혼' 속에서도 폭발적인 열창을 선보였다. 예상을 뛰어넘는 장도연의 가창력에 관객들 모두가 깜짝 놀랐다.
데뷔와 함께 매일 화제의 중심에 서고 있는 올데이 프로젝트는 'FAMOUS(페이머스)'와 'WICKED(위키드)'를 라이브 밴드 버전으로 새롭게 재해석하며 신선한 매력을 가미했다. 2017년 Mnet '쇼미더머니6'를 통해 대중에게 얼굴을 알린 멤버 우찬은 "'쇼미더머니'를 통해 많은 분들에게 사랑을 받았지만 데뷔는 그 전에 했다"며 생후 100일 때 홈쇼핑 기저귀 모델로 활동했음을 밝혀 모두의 놀라움을 자아냈다.
멤버 모두가 탁월한 역량을 갖춘 올데이 프로젝트는 13세 때부터 안무가로 활동한 베일리와 현대무용을 전공한 실력자 타잔의 댄스 배틀로 분위기를 달궜다. 두 사람은 십센치의 '아메리카노'가 나오자, 마임을 곁들인 퍼포먼스로 재치와 순발력까지 발휘했다. 영서는 'You Know I'm No Good(유 노우 아임 노 굿)'을 가창하며 매력적인 음색을 선보였다. 올데이 프로젝트는 오직 '10CM의 쓰담쓰담'를 위해 첫 번째 EP 수록곡 메들리를 라이브로 선보였고, 최초 공개되는 수록곡 무대에 뜨거운 호응을 받았다. 각자의 능력을 보여준 올데이 프로젝트는 신곡 'LOOK AT ME(룩앳미)'로 에너제틱한 무대를 선사했다.
한편, '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담'은 매주 금요일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.
narusi@sportschosun.com