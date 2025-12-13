가수 헤니, 발리우드 스타와 함께한 릴스 600만 돌파..잇단 해외 러브…

|
[스포츠조선 이게은기자] 발리우드 신작 영화 '러브 인 베트남'(감독 라하트 카즈미) 홍보를 위해 한국을 방문한 인도 배우 샨타누 마헤슈와리(Shantanu Maheshwari)와 가수 헤니(HENNY)가 함께 촬영한 릴스 영상이 공개 2일 만에 조회수 600만을 돌파하며 뜨거운 화제를 모으고 있다.
문제의 릴스는 두 사람이 코엑스 메가박스에서 영화 홍보차 즉흥적으로 선보인 댄스를 담은 짧은 클립으로, 한국·인도 팬들은 물론 글로벌 K-POP & 발리우드 커뮤니티에서 빠르게 확산되며 순식간에 이슈 콘텐츠로 떠올랐다.
샨타누 마헤슈와리는 인도에서 영화·드라마·댄스 등 다양한 분야에서 활약하며 큰 팬덤을 보유한 스타다. 그와 한국 아티스트 헤니의 만남 자체가 이례적이라는 점에서 엔터테인먼트 업계에서도 높은 관심을 보이고 있다.
특히 인도 팬들 사이에서는 "헤니가 인도 프로젝트에 참여하길 바란다", "두 사람의 케미가 영화 홍보 이상의 시너지로 이어질 것"이라는 의견이 이어지며, 헤니의 인도 시장 진출 가능성이 조심스레 제기되고 있다.
이번 인도 배우와의 협업 릴스 역시 헤니의 '글로벌 브랜드 가치'를 보여주는 사례로 평가되고 있다. 업계 관계자들은 "영상 한 편으로 한국과 인도 양국 팬덤이 동시에 반응하는 경우는 흔치 않다"며 헤니의 향후 해외 협업 및 콘텐츠 확장 가능성에 주목하고 있다.
소속사 뿌리엔터테인먼트(Roots Entertainment) 샨타누 마헤슈와리 측과의 만남은 자연스러운 교류에서 시작된 것이지만, 두 아티스트가 보여준 폭발적인 반응 덕분에 다양한 협업 요청이 이어지고 있다"며 "헤니의 글로벌 활동 범위를 넓힐 수 있는 국제 프로젝트를 적극적으로 검토 중"이라고 밝혔다.
또한 "특히 인도는 음악·영화 시장 규모가 매우 큰 지역인 만큼, 팬들의 기대에 부응할 수 있는 의미 있는 행보를 이어갈 것"이라고 덧붙였다.
