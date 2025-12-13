'딸 경희대 합격' 박준형 "행사비로 방배동 70평 집 無대출로 마련" ('동치미')
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박준형이 전성기 시절 어마어마한 행사비로 방배동에 70평대 자가를 마련했다고 밝혔다.
13일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 박준형이 출연했다.
박준형은 "어린이날에 인기의 척도를 알 수 있다. 마빡이가 유행일 때 5월 1일에 집을 나가서 5월 9일에 집에 들어왔다. 지방을 돌며 행사를 나갔고 중간에 '개그콘서트' 녹화에도 참석했다"라고 말했다. 정작 어린이날에 딸과 놀아줄 수 없어 미안했다고.
그러자 '행사왕'의 수입을 궁금해하는 목소리가 빗발쳤고 박준형은 "방배동 70평 아파트를 대출 없이 샀다"라며 답을 대신해 놀라움을 안겼다.
박준형은 "근데 어느 날부터 어린이날 행사가 없어졌다"라며 씁쓸한 미소를 지었다.
한편 박준형은 2005년 개그맨 김지혜와 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다. 최근 딸의 경희대 합격 소식을 전해 화제를 모았다.
