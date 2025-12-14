손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손태영이 건강 악화에 슬퍼했다.
13일 손태영의 유튜브 채널에서는 '분주한 손태영 연말 vlog (시어머니 생신, 풀메이크업하고 경매파티, 룩희 감동편지)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이에 또 다른 지인은 "성시경이 가수인걸 모른다. 맛있는 거 먹으러 다니는 사람으로 안다"고 말했고 손태영은 "유튜버로 아는 거냐. 나도 유튜버"라고 웃었다. 이와 함께 자막에는 '룩희 학교에선 유튜버 아줌마로 소문났다'고 적혔다.
하지만 손태영은 "이 엄마 이제 유튜브도 못할 수도 있다. 이 팔뚝 한쪽 나가면 아예 카메라도 못 든다"고 토로했다.
손태영은 지난달 30일 유튜브를 통해 건강 이상을 고백했다. 손태영은 "어깨에 세게 담이 왔다. 오래 가길래 진통제를 먹고 운동하러 갔는데 통증이 팔꿈치까지 내려왔다. 잠도 못 잘 정도로 통증이 너무 심하다"며 일상생활도 못할 정도라며 통증을 호소했다. 이에 손태영은 한의원에서 치료를 받는 근황을 공개했다.
특히 손태영은 자막을 통해서도 '건강 관리 잘해서 유튜브 오래오래 하겠다'고 의지를 드러냈다.
