지석진, 유재석에 큰돈 빌렸다 "주기로 한 날짜에 못 줘" ('핑계고')

[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 지석진이 유재석에게 큰돈을 빌린 적이 있다고 밝혔다.
13일 유튜브 채널 '핑계고'에서는 배우 이동휘, 지석진이 출연했다.
지석진은 "근데 그 돈 달라고 오랜만에 전화하기도 애매하다"고 말하다 유재석에게 "꿔본지 오래됐죠"라고 물어 웃음을 안겼다. 유재석은 "꿔본 적은 오래 됐다"고 답했고 지석진은 "나도 마지막에 꿔본 게 재석이한테 꾼 거 같다"고 떠올렸다.
이에 유재석은 "나한테 꿔갔는데 안 갚은 거 있냐"고 물었고 지석진은 "갚았다"고 답했다. 하지만 유재석이 기억을 못하자 지석진은 "옛날에 2003~2004년에 꿨다가 갚았다. 기억이 안 나냐. 작은 돈도 아니었는데"라고 구체적인 액수를 몰래 알려줬다.
지석진은 "주기로한 날짜에 못 줬다. 못줘서 전화를 해서 '상황이 이러니 주식에서 빼려고 했는데 물렸다. 조금만 기다려 달라' 했다. 그리고 금방 갚았다"고 밝혔다. 그제서야 기억한 유재석은 "그러니까 꿔줬지"라고 밝혔다.
지석진은 "난 성향이 못 갚으면 내가 미칠 거 같다"고 말했고 유재석은 "내가 또 지켜봐온 형이고 그런 신뢰가 있는 형이고 집도 안다. 아버님, 어머님도 안다. 도망가도 어디있는지도 안다. 어디 사는지도 아니까"라며 지석진에게 돈을 흔쾌히 빌려준 이유를 밝혀 웃음을 안겼다.
