미러 부부 아내 "남편 너무 극단적..침대에 칼 꽂고 나무에 머리 박아" ('결혼지옥')

기사입력 2025-12-14 08:35


미러 부부 아내 "남편 너무 극단적..침대에 칼 꽂고 나무에 머리 박아"…

[스포츠조선 정유나 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에 '미러 부부'가 등장한다.

12월 15일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 149회에서는 서로가 서로에게 공포가 되어버린 '미러 부부'의 사연이 공개된다.

한 번의 이별 후에 영화처럼 다시 만나 결혼까지 하게 된 '미러 부부'. 하지만 아내는 결혼 후 남편이 너무나 공포스럽게 돌변했다고 호소한다. 실제로 일상 영상 속 아내는 시종일관 남편의 눈치를 보며 잔뜩 긴장한 모습. 남편의 말 한마디와 행동 하나에 일순간 표정이 굳고, 손톱을 물어뜯으며 극도로 불안해 한다.

이에 아내는 "남편 때문에 하루 종일 긴장하고 있고, 몸이 자꾸 안 좋아져서 사회생활을 하기 힘들 정도"라고 털어놓는다. 심지어 아내는 짧은 시간 쉴 새 없이 약을 먹어 스튜디오를 술렁이게 한다. 약이 없으면 식사를 하지 못 한다는 아내의 고백에 오은영 박사는 "심각한 상황"이라고 예사롭지 않은 분위기를 감지한다.


미러 부부 아내 "남편 너무 극단적..침대에 칼 꽂고 나무에 머리 박아"…
아내가 이토록 남편을 공포스럽게 느끼는 이유는 무엇일까. 아내는 "남편이 결혼 전 다정했던 모습과 달리, 결혼하자마자 과격한 모습을 보여 충격받았다. 남편은 어느 순간 터지면 이 세상에 없는 사람처럼 극단적으로 화를 낸다. 침대 매트리스에 칼을 꽂은 적도 있고, 산으로 뛰어 올라가 나무에 머리를 박은 적도 있다"라고 고백해 MC들을 충격에 빠트린다.

아내의 폭로에 남편은 "기억이 안 난다"라고 일관하더니, 이내 "겁을 주면 그만할까 싶어 고의로 폭력을 썼다"라고 항변한다. 이에 오은영 박사는 "정말 죄송한데요"라고 발끈하며 남편의 태도를 날카롭게 지적한다.

급기야 아내는 "숨을 못 쉬어! 숨이 안 쉬어져!"라고 남편에게 극한의 고통을 호소하기까지 하는데. 아내가 이토록 괴로워하는 이유는 무엇일까. '미러 부부'의 이야기는
12월 15일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 149회에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"한국에 알려지면 안 돼" 박나래, '나혼산' 대만 촬영 중 발각된 '주사 이모' 입단속

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

4.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

5.

이현이, 주 9회씩 미팅했던 이대 시절 공개 "도장깨기 하듯 했다"

연예 많이본뉴스
1.

"한국에 알려지면 안 돼" 박나래, '나혼산' 대만 촬영 중 발각된 '주사 이모' 입단속

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

4.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

5.

이현이, 주 9회씩 미팅했던 이대 시절 공개 "도장깨기 하듯 했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호 희소식!"→"조 1위 경쟁 멕시코 포함" 월드컵 '층격 탈락' 조심해야 할 나라 TOP5, 상상 못 한 1위 공개..."브라질도 비상"

2.

'이럴 수가' 손흥민 또 '1위' 직전에 좌절, MLS '오피셜' 공식발표 "최고의 영입 쏘니 아니다"..."겨울에 왔다면 1위였을 것"

3.

'대충격' 한 경기만 더 지면 바로 '경질', '오피셜' 공식발표 임박...'벼랑 끝 위기' 알론소, 대체 후보 이름까지 나왔다[속보]

4.

"한국 팬 초비상, 손흥민 경기 절대 못 본다" WC 인기 미쳤다! 美친 티켓 판매 현황..."멕시코전 인기 2위, 가격 폭등 예고"→"숙소비 최소 300% 인상"

5.

열흘이 만들어낸 인생 반등…"내년에는 쭉쭉 치고 가겠습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.