함소원, 18세 연하 전남편과 동거 중 “왜 같이 사는지 저도 잘 모르겠…

함소원, 18세 연하 전남편과 동거 중 “왜 같이 사는지 저도 잘 모르겠다”

기사입력 2025-12-14 10:20


[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 함소원이 이혼한 전남편인 중국인 진화와 동거 중인 근황을 전했다.

지난 13일 방송된 MBN 속풀이쇼 동치미 말미 예고편에서는 '화해 특집?한 지붕 이혼 가족'이라는 주제로 다음 주 방송 내용이 공개됐다.

예고 영상에는 화해 프로젝트 의뢰인으로 함소원이 등장해 "이혼한 지 2년이 넘었다"고 밝혔다.

함소원은 이혼 후 한국으로 돌아와 바쁜 싱글맘의 삶을 살고 있다고 전했다. 청소와 요리를 도맡아 하는 일상도 공개된 가운데, 화면에 그의 전남편 진화가 등장해 시청자들을 놀라게 했다.

함소원은 '한 지붕 이혼 가족'이 된 사연에 대해 "왜 한 집에 같이 사는지는 저도 진짜 잘 모르겠다"고 솔직한 심경을 털어놨다. 이혼 후에도 두 사람의 갈등은 계속됐고, 만나기만 하면 다툼이 이어지는 모습이 예고돼 관심을 모았다. 그는 "답답할 때가 많다"고 토로했다.

이를 지켜본 정신과 전문의 이광민은 "지금 정도가 딱 좋다"고 의견을 밝혔고, 가수 박선주는 "서로에게 상처가 될 것 같다"고 우려했다. 노사연 역시 "딸이 걱정된다"고 말했다.

한편 함소원은 18세 연하의 진화와 결혼해 딸을 뒀으나 2022년 이혼했다. 두 사람은 이혼 후에도 육아와 비즈니스를 함께하며 관계를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

