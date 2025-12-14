'행사왕' 조째즈, 결국 한남동 아파트로 이사갔다..♥아내 '눈물' ('동상이몽')

기사입력 2025-12-14 10:30


'행사왕' 조째즈, 결국 한남동 아파트로 이사갔다..♥아내 '눈물' ('…

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 조째즈가 행사왕에 등극했다.

15일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 자타공인 '요즘 대세' 조째즈의 결혼 4년 차 달달한 일상이 공개된다.

앞서 진행된 '동상이몽' 스튜디오 녹화에는 홍윤화와 닮은꼴 비주얼로 화제를 모은 조째즈가 함께했다. 이날 조째즈는 데뷔 1년도 채 되지 않았음에도 '섭외 1순위' 대세의 저력을 입증했다. 방송은 물론 각종 행사에서도 러브콜이 쏟아지는 가운데, 소속사에서 마련해준 신차의 주행거리가 8개월 만에 10만 km를 돌파했다고 밝혀 스튜디오를 놀라게 한 것. 이어 조째즈는 아내를 눈물 흘리게 한 한남동 아파트 이사 소식까지 최초 공개하며 모두의 축하를 받았다.

또한 조째즈는 옆에 앉은 홍윤화를 향해 감사 인사를 전했다. 그는 '남자 홍윤화'로서 활동하며 더 큰 인기를 끌었다고 밝혔다. 하지만 홍윤화의 폭풍 감량 소식에 "윤화 닮은 꼴로 먹고 살고 있는데...없어지면 어떡하나"라며 위기감을 드러내 웃음을 자아냈다는 후문이다.


'행사왕' 조째즈, 결국 한남동 아파트로 이사갔다..♥아내 '눈물' ('…
한편, 정신과 의사 오진승이 의사가 아닌 환자로서 정신건강의학원을 찾아 스튜디오를 놀라게 했다. 오진승은 "부부 상담은 제 전문 분야가 아니라서 (아내와 함께) 병원을 찾았다"라며 긴장된 모습을 보였다. 상담이 시작되자 두 사람은 그간 쌓인 갈등을 숨김없이 털어놓았다. 검사를 진행한 결과, 부부간의 대화 단절 문제부터 파문 논란에 휩쓸린 오진승의 거짓말 습관까지 그동안 반복된 갈등의 '원인'이 밝혀져 모두를 놀라게 했다. 스튜디오를 술렁이게 한 두 사람의 충격적인 부부 상담 결과는 방송에서 확인할 수 있다.

오진승은 평소의 '뽀뽀 리스' 결혼 생활에 대한 서운함을 토로했다. 지난 방송에서도 아내 김도연은 스킨십에 극도로 인색한 모습을 보였는데. 오진승은 "연애 때는 (아내가) 같이 있고 싶어 했다"라며 결혼 후 180도 달라진 태도에 대해 폭풍 하소연을 이어갔고, 김도연도 지지 않고 "당시엔 새벽 뉴스 할 때라 시간이 한정적이었다"라며 억울함을 호소했다. 이들의 간극을 해결하기 위해 전문의는 "상대방에게 상처받은 순간을 반대로 재현해 보면 좋을 것 같다"라며 '거울 치료 솔루션'을 제안했다. 두 사람은 서로의 행동을 120% 완벽 재현하며 눈길을 끌었다. 과연 오진승, 김도연 부부는 결혼 4년 차에 불거진 '스킨십 이몽'을 극복할 수 있을지 관심을 모은다.

'괴물 신인' 조째즈의 성공 후 달라진 일상과 정신과 의사 오진승 부부의 부부 상담 결과는
15일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

'도경완♥' 45세 장윤정, '달라진 눈 크기'에 입 열었다..물오른 미모

4.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

'도경완♥' 45세 장윤정, '달라진 눈 크기'에 입 열었다..물오른 미모

4.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호 희소식!"→"조 1위 경쟁 멕시코 포함" 월드컵 '층격 탈락' 조심해야 할 나라 TOP5, 상상 못 한 1위 공개..."브라질도 비상"

2.

'이럴 수가' 손흥민 또 '1위' 직전에 좌절, MLS '오피셜' 공식발표 "최고의 영입 쏘니 아니다"..."겨울에 왔다면 1위였을 것"

3.

열흘이 만들어낸 인생 반등…"내년에는 쭉쭉 치고 가겠습니다" [인터뷰]

4.

'대충격' 한 경기만 더 지면 바로 '경질', '오피셜' 공식발표 임박...'벼랑 끝 위기' 알론소, 대체 후보 이름까지 나왔다[속보]

5.

"아! '황소 모드' 황희찬 일대일 찬스+2호골 아깝다!" 아스널전 선발→80분 활약…불운한 울버햄튼, '더블 자책골'로 아스널에 1-2 패, 9연패 늪[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.