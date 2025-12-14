이혜정, ♥이희준 베드신 보고 충격…"촬영 가기 전 연습하고 보낼까 생각"
[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 이혜정이 남편 이희준의 베드신 연기 때문에 직접 연습을 제안했음을 밝힌다.
최근 공개된 SBS 예능프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨' 예고편에는 톱모델 야노 시호와 이혜정, 박제니가 게스트로 등장한 모습이 담겼다.
예고편에서 이상민은 이혜정에게 "남편이 배우라 접점이 없을 것 같은데 어떻게 만났냐"고 물었고, 이혜정은 "이태원 클럽에서 처음 만났다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.
이혜정은 당시 상황에 대해 "남편이 갑자기 다가와 제 귀에 대고 '괜찮아요?'라고 속삭였다"고 말했고, 이를 야노 시호 앞에서 직접 재연하며 스튜디오를 설렘으로 물들였다.
이어 "그래서 제가 그의 얼굴을 잡고 바로 뽀뽀했다"고 덧붙여 거침없는 연애사를 공개했다.
분위기가 무르익은 가운데, 이상민은 "이혜정 씨가 남편의 베드신을 보고 '미치겠다'고 하더라"고 언급해 관심을 집중시켰다.
이에 이혜정은 "안 되겠다 싶어서 방법을 찾아야겠더라"며 솔직한 심정을 털어놨다.
그는 "그래서 촬영 가기 전에 집에서라도 연습을 해볼까 생각했다"고 고백하며 스튜디오를 한층 더 뜨겁게 달궜다.
한편 이혜정은 특유의 당당하고 솔직한 입담으로 방송마다 화제를 모으고 있으며, 이희준과의 결혼 생활 역시 거침없는 토크로 시청자들의 관심을 끌고 있다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.