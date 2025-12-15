유재석, 5년만 안타까운 이별 소식..."'런닝맨' PD, 오늘 마지막 촬영"

기사입력 2025-12-15 07:49


[스포츠조선 정안지 기자] '런닝맨' 멤버들이 5년 동안 함께했던 PD와 작별 인사를 했다.

지난 14일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 PD가 5년 만에 '런닝맨'을 떠난다는 소식을 전하는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 오프닝 촬영을 위해 준비, 그때 하하는 립밥을 꺼내 바르기 시작했다. 이에 멤버들은 "뭐하냐. PPL이냐"며 당황했다.

그러자 하하는 "형인이가 준 선물이다"며 오프닝 전 '런닝맨' PD가 멤버들에게 돌린 선물을 자랑했다.


이에 유재석은 "형인이가 출산 때문에 '런닝맨'이 오늘이 마지막이다"며 해당 PD와의 마지막 촬영임을 알렸다. 이에 PD가 멤버들을 위한 이별 선물을 준비했던 것.

김종국은 "형인이가 5년을 했다고 한다"고 하자, 유재석은 "조연출부터 시작을 했다"고 했다. 이에 김종국은 "내 담당이었다. 고생 많았다. 나 따라다니느라 고생했다"며 감사의 말을 전하며 마지막 인사를 건넸다. 그러자 유재석은 "너 때문에 많이 힘들었다더라"며 장난을 쳐 웃음을 안겼다.

