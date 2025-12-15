"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 …

영국 언론 팀토크는 14일(이하 한국시각) '존슨이 세 팀의 강한 관심을 받고 있다. 토마스 프랭크 토트넘 감독은 새 영입을 노리고 있다. 토트넘은 겨울 이적 시장에서 존슨 현금화 유혹이 커지고 있다'고 보도했다.
2001년생 존슨은 2023~2024시즌을 앞두고 노팅엄을 떠나 토트넘에 합류했다. 당시 그의 이적료는 4750만 파운드에 달했다. 존슨은 토트넘 소속으로 104경기에 나서 27골-18도움을 기록했다. 특히 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33경기에서 11골-3도움을 기록하며 재능을 선보였다. 유로파리그(UEL)에서도 긍정적인 모습을 보이며 우승에 힘을 보탰다. 하지만 손흥민(LA FC)이 메이저 리그 사커(MLS)로 떠난 뒤 얘기가 달라졌다. 앞서 또 다른 영국 언론 BBC가 '올 시즌 토트넘은 모하메드 쿠두스, 사비 시몬스, 윌손 오도베르 등이 주전 자리를 놓고 경쟁하고 있다. 존슨이 토트넘에서 어느 자리에 맞는지 확실하지 않다. 그는 약간 미스터리'라고 했을 정도다.
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
팀토크는 '존슨의 미래에 대한 의구심이 생기기 시작했다. 토트넘은 계약 연장 여부를 놓고 큰 결정을 내려야 할 상황이다. 존슨은 팀의 소중한 일원이다. 하지만 토트넘은 새 선수 영입을 노력하고 있다. 내년 1월 겨울 이적 시장에서 존슨을 매각할 수 있다. 크리스털 팰리스이 잠재적 이적팀으로 거론된다. 하지만 이 밖에 두 팀이 더 관심을 보이고 있다. 현재 그의 이적료는 5000만 파운드 수준이다. 하지만 토트넘은 초기 지출을 되돌릴 수 있다면 그보다 약간 낮은 금액에 매각할 가능성이 있다'고 했다.
한편, 토트넘은 새 얼굴 영입을 노리고 있다. 앙투안 세메뇨(본머스)를 눈여겨 보고 있다. 팀토크는 '세메뇨의 이적료는 6500만 파운드 수준으로 알려졌다. 이 밖에도 얀 디오만데(라이프치히)를 지켜보고 있다. 디오만데는 토트넘을 비롯해 리버풀, 첼시, 맨시티 등 EPL 소속 복수 팀의 관심을 받고 있다. 라이프치히는 디오만데의 몸값으로 1억 유로 이상을 고려하고 있다'고 전했다.