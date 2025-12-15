"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 파운드' 스타 매각→새 얼굴 영입 고려 '최대 1억 유로'

기사입력 2025-12-15 02:47


"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 …
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 …
사진=EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]토트넘이 브레넌 존슨 매각을 고려하고 있다.

영국 언론 팀토크는 14일(이하 한국시각) '존슨이 세 팀의 강한 관심을 받고 있다. 토마스 프랭크 토트넘 감독은 새 영입을 노리고 있다. 토트넘은 겨울 이적 시장에서 존슨 현금화 유혹이 커지고 있다'고 보도했다.

2001년생 존슨은 2023~2024시즌을 앞두고 노팅엄을 떠나 토트넘에 합류했다. 당시 그의 이적료는 4750만 파운드에 달했다. 존슨은 토트넘 소속으로 104경기에 나서 27골-18도움을 기록했다. 특히 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33경기에서 11골-3도움을 기록하며 재능을 선보였다. 유로파리그(UEL)에서도 긍정적인 모습을 보이며 우승에 힘을 보탰다. 하지만 손흥민(LA FC)이 메이저 리그 사커(MLS)로 떠난 뒤 얘기가 달라졌다. 앞서 또 다른 영국 언론 BBC가 '올 시즌 토트넘은 모하메드 쿠두스, 사비 시몬스, 윌손 오도베르 등이 주전 자리를 놓고 경쟁하고 있다. 존슨이 토트넘에서 어느 자리에 맞는지 확실하지 않다. 그는 약간 미스터리'라고 했을 정도다.


"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 …
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 …
사진=AFP 연합뉴스
팀토크는 '존슨의 미래에 대한 의구심이 생기기 시작했다. 토트넘은 계약 연장 여부를 놓고 큰 결정을 내려야 할 상황이다. 존슨은 팀의 소중한 일원이다. 하지만 토트넘은 새 선수 영입을 노력하고 있다. 내년 1월 겨울 이적 시장에서 존슨을 매각할 수 있다. 크리스털 팰리스이 잠재적 이적팀으로 거론된다. 하지만 이 밖에 두 팀이 더 관심을 보이고 있다. 현재 그의 이적료는 5000만 파운드 수준이다. 하지만 토트넘은 초기 지출을 되돌릴 수 있다면 그보다 약간 낮은 금액에 매각할 가능성이 있다'고 했다.

한편, 토트넘은 새 얼굴 영입을 노리고 있다. 앙투안 세메뇨(본머스)를 눈여겨 보고 있다. 팀토크는 '세메뇨의 이적료는 6500만 파운드 수준으로 알려졌다. 이 밖에도 얀 디오만데(라이프치히)를 지켜보고 있다. 디오만데는 토트넘을 비롯해 리버풀, 첼시, 맨시티 등 EPL 소속 복수 팀의 관심을 받고 있다. 라이프치히는 디오만데의 몸값으로 1억 유로 이상을 고려하고 있다'고 전했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤성빈 “장은실♥어르걸, 상견례..몽골 국민 며느리 됐다”

2.

MC몽, 박나래·조세호 응원 “공직자들도 사고 치고 출근”…이효리·양세찬도 언급(전문)

3.

박나래 "연하남에 다 퍼주고 버림받아"..'3억4천' 회삿돈 송금 의혹에 연애사 재조명

4.

설운도, 양평 대저택에 '숨겨진 재산' 공개...'싯가 수억원대' 명품 수석 컬렉션

5.

박하선, 진짜 황금손이었네…매니저 로또 3등·본인도 4등 당첨

스포츠 많이본뉴스
1.

'전 세계가 깜짝!' 韓-멕시코 티켓 인기 3위, 도대체 왜? "멕시코 불신 있지만…두 팀의 WC 역사 때문"

2.

[공식발표]홍명보, 월드컵 베이스캠프 방문지 의도치 않게 '공개'…멕시코 클럽 "韓, 우리 시설 대만족"

3.

'초대박!' 송성문에게 관심보이는 팀=최소 5개, 이 분위기면 1주일 안에 결판 난다. 200억 계약 탄생임박

4.

"메시 보려고 내 결혼식도 패싱했다" 'GOAT 10분 구경값 30만원'에 인도팬 분노 폭발…호날두 상암 노쇼 사태 '소환'

5.

속옷 차림으로 손흥민에게 '쪼르르', 대체 무슨 말 들었나? 웃음 터지게 한 쏘니의 농담

스포츠 많이본뉴스
1.

'전 세계가 깜짝!' 韓-멕시코 티켓 인기 3위, 도대체 왜? "멕시코 불신 있지만…두 팀의 WC 역사 때문"

2.

[공식발표]홍명보, 월드컵 베이스캠프 방문지 의도치 않게 '공개'…멕시코 클럽 "韓, 우리 시설 대만족"

3.

'초대박!' 송성문에게 관심보이는 팀=최소 5개, 이 분위기면 1주일 안에 결판 난다. 200억 계약 탄생임박

4.

"메시 보려고 내 결혼식도 패싱했다" 'GOAT 10분 구경값 30만원'에 인도팬 분노 폭발…호날두 상암 노쇼 사태 '소환'

5.

속옷 차림으로 손흥민에게 '쪼르르', 대체 무슨 말 들었나? 웃음 터지게 한 쏘니의 농담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.