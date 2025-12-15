탁재훈, 자식 농사 대성공...'189cm 훈남'子, 美 명문대 재학 "포테이토 사업한다고" ('미우새')

기사입력 2025-12-15 08:18


탁재훈, 자식 농사 대성공...'189cm 훈남'子, 美 명문대 재학 "…

탁재훈, 자식 농사 대성공...'189cm 훈남'子, 美 명문대 재학 "…

탁재훈, 자식 농사 대성공...'189cm 훈남'子, 美 명문대 재학 "…

탁재훈, 자식 농사 대성공...'189cm 훈남'子, 美 명문대 재학 "…

[스포츠조선 정안지 기자] 탁재훈이 미국에서 공부 중인 딸, 아들을 자랑했다.

14일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 母벤져스가 오키나와로 떠난 가운데 서장훈 투어의 마지막 코스와 탁재훈의 밤 투어가 그려졌다.

이날 차를 타고 이동 중 서장훈은 휴대폰 검색 중 '탁재훈, 美 대학 재학 중인 아들 최초 공개'라는 기사를 읽었다.

그때 서장훈은 "키가 186cm냐. 덩치가 엄청 좋다. 형이랑 닮았다. 눈이 좀 다른데 다른 곳이 느낌이 좀 있다"고 놀랐고, 탁재훈은 "189cm다. 내년 대학 졸업을 앞두고 있다. 나랑 안 닮았다"며 아들에 대해 이야기 했다.


탁재훈, 자식 농사 대성공...'189cm 훈남'子, 美 명문대 재학 "…
현재 미시간 대학교에 다닌다는 탁재훈 아들. 서장훈은 "좋은 학교 다닌다"며 "주립 대학 중 최고 수준의 학교다"고 했다.

탁재훈은 "졸업 후에도 미국에 있겠다더라"면서 "미국에서 친구들이랑 포테이토 사업을 하겠다더라. 내가 '제발 짜게 좀 만들지마'라고 부탁을 했다"고 해 웃음을 안겼다. 이어 탁재훈은 "아들은 그 스타일이다. 친구들이 그 쪽에 있으니까"라면서 아들의 꿈을 응원했다.

그러면서 탁재훈은 딸에 대해서는 "뉴욕에 있다. 미국 명문대 파슨스 대학교에 다닌다. 한번 휴학해서 내년에 같이 졸업한다"며 자랑해 눈길을 끌었다.anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 최대 위기인데..한혜진·기안84·이시언 '세얼간이' 뭉치니 초대박

2.

"입술이 퉁퉁, 뜨거워" 변요한♥티파니, 난리난 격렬 키스신 '찐텐' 재조명

3.

팝핀현준, 결국 교수직 내려놨다.."수업중 욕설·성적 수치심 유발 반성"(전문)

4.

"송지효 8년 연애한 남친 고백, 김종국 결혼보다 쇼킹" 제작진도 충격

5.

유재석, 5년만 안타까운 이별 소식..."'런닝맨' PD, 오늘 마지막 촬영"

연예 많이본뉴스
1.

박나래 최대 위기인데..한혜진·기안84·이시언 '세얼간이' 뭉치니 초대박

2.

"입술이 퉁퉁, 뜨거워" 변요한♥티파니, 난리난 격렬 키스신 '찐텐' 재조명

3.

팝핀현준, 결국 교수직 내려놨다.."수업중 욕설·성적 수치심 유발 반성"(전문)

4.

"송지효 8년 연애한 남친 고백, 김종국 결혼보다 쇼킹" 제작진도 충격

5.

유재석, 5년만 안타까운 이별 소식..."'런닝맨' PD, 오늘 마지막 촬영"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 독일 꺾은 놀라운 팀"→"일본, 큰 성과 거둘 것" 美 언론 충격 평가! 韓-日 순위 또 뒤집혔다...우승 후보 '야말-메시-음바페' 3파전 전망

2.

'쇼킹!' 충성을 바쳤더니 매각 엔딩? 냉정한 맨유 '캡틴' B.페르난데스 팔아치운다

3.

"제가 느끼는 슬픔과 분노는 정당합니다.악플 멈춰주세요" '전청조 사기방조' 민·형사 누명 벗은 '피해자'남현희 감독의 호소

4.

"흥민이 형, 저도 떠나요" SON 이적 뒤 폭망, 토트넘 '4750만 파운드' 스타 매각→새 얼굴 영입 고려 '최대 1억 유로'

5.

올해 1군 등판 없는데 영입했다고?…日도 66승 에이스 부활 기대한다 "ABS에 강점 살아날 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.