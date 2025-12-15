탁재훈, 자식 농사 대성공...'189cm 훈남'子, 美 명문대 재학 "포테이토 사업한다고" ('미우새')
[스포츠조선 정안지 기자] 탁재훈이 미국에서 공부 중인 딸, 아들을 자랑했다.
14일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 母벤져스가 오키나와로 떠난 가운데 서장훈 투어의 마지막 코스와 탁재훈의 밤 투어가 그려졌다.
이날 차를 타고 이동 중 서장훈은 휴대폰 검색 중 '탁재훈, 美 대학 재학 중인 아들 최초 공개'라는 기사를 읽었다.
그때 서장훈은 "키가 186cm냐. 덩치가 엄청 좋다. 형이랑 닮았다. 눈이 좀 다른데 다른 곳이 느낌이 좀 있다"고 놀랐고, 탁재훈은 "189cm다. 내년 대학 졸업을 앞두고 있다. 나랑 안 닮았다"며 아들에 대해 이야기 했다.
현재 미시간 대학교에 다닌다는 탁재훈 아들. 서장훈은 "좋은 학교 다닌다"며 "주립 대학 중 최고 수준의 학교다"고 했다.
탁재훈은 "졸업 후에도 미국에 있겠다더라"면서 "미국에서 친구들이랑 포테이토 사업을 하겠다더라. 내가 '제발 짜게 좀 만들지마'라고 부탁을 했다"고 해 웃음을 안겼다. 이어 탁재훈은 "아들은 그 스타일이다. 친구들이 그 쪽에 있으니까"라면서 아들의 꿈을 응원했다.
그러면서 탁재훈은 딸에 대해서는 "뉴욕에 있다. 미국 명문대 파슨스 대학교에 다닌다. 한번 휴학해서 내년에 같이 졸업한다"며 자랑해 눈길을 끌었다.anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.