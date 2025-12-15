[공식] 개봉 D-2 '아바타: 불과 재', 사전 예매율 73% 돌파…적…

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '아바타: 불과 재'가 전 세계 최초 개봉을 이틀 앞두고 사전 예매율 73%를 돌파하며 적수 없는 1위를 기록했다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '아바타: 불과 재'는 15일 오전 7시 기준 사전 예매율 73%, 사전 예매량 38만 장을 돌파하며 전체 예매율 1위를 기록했다. 또한 국내 극장 3사 사이트 역시 모두 압도적인 예매율 1위를 기록하고 있어 '아바타: 불과 재'를 기다리는 예비 관객들의 기대가 고조되고 있음을 알 수 있다.
특히 프리미어를 통해 미리 영화를 관람한 해외 언론 및 평론가들은 "극장의 존재 이유를 각인시키는 작품"(Variety)이란 뜨거운 반응과 함께 "모든 것을 쏟아 부은 압도적 스펙터클을 완성하다"(Scott Mendelson), "비주얼 마스터피스"(Bleeding Cool), "시작부터 끝까지 입이 떡 벌어질 정도로 놀랍다. 최근 몇 년간 극장에 걸린 영화 중 가장 시각적으로 압도적이다"(Geeks of Color), "제임스 카메론은 그의 세계관을 완벽히 구축했다"(Screen Rant), "믿을 수 없을 정도로 판도라의 세계에 완벽히 몰입될 것"(Collider) 등 극찬을 쏟아냈다.
시사회를 통해 관람한 국내 관객들 역시 "무조건 아이맥스 3D로 봐야 하는 극강의 블록버스터", "아바타 시리즈 중 완전 최고!", "2025년 말을 장식할 최고의 걸작" 등 '아바타' 시리즈의 정점에 호평했다.
한편 '아바타: 불과 재'(감독 제임스 카메론)는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 17일 대한민국에서 전 세계 최초 개봉한다.