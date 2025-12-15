[SC리뷰] '달인' 김병만, ♥9세 연하와 재결합 후 희소식 전했다…아…

[스포츠조선 안소윤 기자] '개그콘서트'가 '홈커밍' 특집으로 연말 웃음 대잔치를 벌였다.
지난 14일 방송한 KBS2 '개그콘서트'는 '홈커밍' 특집으로 진행됐다. 김지혜, 김병만, 강유미, 변기수, 김기열 등 '개그콘서트'를 화려하게 빛냈던 레전드들이 특별 출연해 시청자들의 향수를 자극했다. 특히 김병만은 '달인'과 '챗플릭스' 두 개의 코너에서 녹슬지 않은 내공을 보여줬고, 2007년 '개그콘서트'의 엔딩 코너였던 '까다로운 변선생'도 여전한 웃음 클래스를 증명했다.
이날 김병만은 묵언수행의 달인, 매달리기 달인으로 등장했다. 묵언수행의 달인, '뮤트' 김병만은 배고프다, 화장실 가고 싶다, 마음에 드는 여성에게 차 한잔하자는 말을 몸으로 설명해 눈길을 끌었다. 하지만 아들 '똑이'가 등장하자 아빠표 잔소리를 쏟아내며 묵언수행을 끝내 웃음을 자아냈다. 아들 '똑이'의 귀여움에 객석은 웃음꽃으로 가득 찼다.
매달리기의 달인 '질척' 김병만은 '달인'의 진가를 보여줬다. 그는 '홈트' 기구에 거꾸로 매달려 밥도 먹고, 바지까지 갈아입어 놀라움을 자아냈다. 힘들어서 얼굴이 빨개진 것 아니냐는 말엔 "부끄러워서 그렇다. 내성적이다"라는 너스레까지 보여 폭소를 터뜨렸다.
'챗플릭스'에서는 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 패러디가 펼쳐졌다. 김병만은 '박 부장' 박성광의 라이벌 '김 부장'으로 등장했다. 그는 박성광에게 뺨을 맞는 장면에서 특유의 슬랩스틱 코미디를 보여줬다. 다른 출연진들은 "그런 코너 아니다"라고 김병만을 말렸고, 관객석을 웃음바다로 만들었다.
'까다로운 변선생'에는 변기수, 김기열, 송병철, 이종훈, 박준형 등 원년 멤버들이 모여 반가움을 더했다. 당시 유행어였던 "김기열 나가", "적당히 해라"는 물론이고 모든 수업을 금방 끝내버리는 스피디한 전개가 이날 방송에서도 펼쳐졌다.
'까다로운 변선생'의 꽃인 영어 시간에 변기수는 'Fantasy'의 발음을 '환타지'가 아닌 '?타지'로 해야 한다고 가르쳤다. 이어 그는 비슷한 단어로는 "'할머니'? 아니죠, '?머니' 맞습니다", "'화사'? 아니죠, '퐈사' 맞습니다"라고 말해 웃음을 유발했다.
'개그콘서트' 신인들과의 호흡도 눈길을 끌었다. "흐흐흐흐"라는 귀신 울음으로 '심곡 파출소'에 등장하는 '귀신' 서성경은 변기수의 가르침에 따라 "프프프프"라고 하고 폭소를 자아냈다. 또한 음악 시간에 등장한 '래퍼' 유연조는 변기수와의 차진 '티키타카'로 재미를 더했다.