신동엽, '데뷔 35년차'에도 주눅 든 채 도움 요청 "절대 울지 않기로…

베테랑 MC 신동엽이 예선전 달라진 룰인 '마녀사냥'을 위해 등장하는 활동 연차만 도합 400년에 달하는 '마녀 심사단'으로 인해 진땀을 흘린다.
오는 12월 23일(화) 첫 방송되는 MBN '현역가왕3'는 트롯 TOP7이 아닌, 대한민국 장르별 톱티어 현역 가수들이 총출동, 태극마크를 향한 치열한 싸움을 펼치는 국가대표 선발 서바이벌 음악 예능이다. '현역가왕' 시즌1, 2는 12주 연속 지상파, 종편, 케이블 통합 화요일 전 채널 예능 1위를 기록했는가 하면, 공식 영상 총 조회 수만 2억 뷰를 돌파하는 등 무소불위 흥행력으로 국민 예능의 위상을 공고히 했다.
무엇보다 '현역가왕3'가 시그니처로 여겨졌던 '자체 평가' 예선전을 없애는 등 대변신을 단행한 가운데 예선전 진행 방식으로 새롭게 도입된 '마녀사냥'이 초미의 관심을 끌고 있다. 특히 이번 '마녀사냥' 예선전에서는 활동 연차만 도합 400년에 달하는 '마녀 심사단'이 전격 등장해 현장을 초토화한다. 무려 59년 차 큰 언니부터 33년 차 막내까지 총 10인의 기라성 같은 대한민국 현역 가수들이 총 출격해 현장을 살벌한 긴장감에 휩싸이게 한 것.
'마녀 심사단'은 첫 등장부터 절대자들의 역대급 기 빨림 포스를 펼쳐 현장을 얼어붙게 한다. 자리에 앉아 있던 현역 참가자들은 동시에 입을 틀어막으며 '악'소리를 내지르는가 하면, "밀랍인형이야? 오금이 저려!"라고 한탄을 터트린다. 지켜보던 마스터들 역시 '마녀 심사단'의 모습에 자리에서 자동으로 기립한 채 "뭐야!"라며 충격을 금치 못한다. 포커페이스로 정평 난 독설 마스터 윤명선조차 "좀 세다"라며 평소와는 달리 긴장감이 완연한 모습을 내비친다.
MC 베테랑인 천하의 신동엽조차 진행을 이어가던 도중 '마녀 심사단' 중 한 명에게 "좋은 말 할 때 빨리 시작해요"라는 일침을 듣고 얼어붙는가 하면, '마녀 심사단'을 향해 진행 순서를 정정하다가 되돌아온 반응에 한껏 주눅이 든 채 제작진에게 도움을 요청하는 이례적인 모습으로 현장 분위기를 대변한다. 10년 만에 또 다른 '마녀사냥'을 만난 신동엽이 급기야 현역 참가자들을 향해 "절대로 울지 않기로 약속해요"라고 조언을 건넨 이유는 무엇일지, 예선전 현장이 호기심을 치솟게 한다.
제작진은 "'마녀 심사단'은 '현역가왕3'가 국가대표 TOP7을 선발하는 경연인 만큼 상투적이고 틀에 박힌 심사평 대신 직속 선배 현역들의 눈으로 살아있고도 냉정한 평가를 하자는 취지로 특별히 도입됐다"라며 "무시무시한 마녀들의 마음을 훔쳐서 본선에 안착할 주인공들은 과연 누가 될지 예측불허 예선전을 지켜봐 달라"라고 자신했다.