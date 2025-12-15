이진호 "박나래 매니저들, 55억 이태원 자택 도둑 사건後 큰 배신감…폭…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 박나래를 둘러싼 이른바 '갑질 논란'이 장기전 양상으로 번지는 가운데, 유튜브 채널 '연예 뒤통령 이진호'가 55억 이태원 자택 도둑 사건의 숨은 맥락을 짚었다. 단순한 4대보험·근로계약 논란을 넘어, 도둑 사건이 매니저들의 폭로를 촉발한 결정적 계기였다는 주장이다.
이진호는 15일 공개한 '충격 단독! '가족 같은 매니저라더니'..박나래 55억 집 도둑 사건 진실'에서 박나래 측과 전·현 매니저들의 입장을 종합해 사건의 흐름을 재구성했다.
영상에서 이진호는 먼저 박나래 사태의 출발점으로 지목된 '매니저 4대보험 미가입' 이슈를 짚었다. JDB엔터테인먼트와의 9년 전속계약이 끝난 뒤, 박나래는 어머니가 대표이사로 등기된 1인 기획사 엠파크로 이적했다. 이 과정에서 JDB 시절 함께 일하던 매니저 S씨와 신규 현장 매니저 1명을 채용했지만, 올해 9월까지 두 매니저 모두 근로계약서 없이 프리랜서(3.3% 원천징수) 형태로 급여를 지급했다는 게 매니저 측 주장이다.
반면 어머니와 당시 남자친구(현재 전 남친)는 회사 임원·직원으로 4대보험에 가입돼 있었고, 전 남친은 "월 400만원 수준의 급여를 받은 것으로 전해진다"고도 덧붙였다. 이진호는 "법적으로 5인 미만 사업장이라 바로 처벌하기 애매한 부분이 있지만, 정직원 전환·4대보험 가입을 약속해놓고 지키지 않은 게 더 큰 쟁점"이라고 강조했다.
이 사태의 분수령으로 지목된 건 올해 4월 발생한 이태원 자택 도둑 사건이다. 수천만 원대 귀금속 등 고가 물품이 도난당해 박나래가 예정된 라디오 생방송에 불참할 정도로 큰 사건이었고, 보도 과정에서 '내부자 소행 의심'이라는 문구가 등장하며 파장이 커졌다. 이진호에 따르면 당시 집을 드나들던 내부 인원은 매니저 2명과 스타일리스트 1명, 총 세 명. 모두 근로계약서·4대보험이 없는 상태였다. 그는 "만약 이들 중 한 명이 범인으로 특정되면, '근로계약도 안 된 직원이 집을 드나들었다'는 사실 자체가 박나래에겐 치명타가 될 수밖에 없는 상황이었다"고 설명했다.
이 와중에 박나래의 당시 남자친구 A씨가 매니저 2명과 스타일리스트에게 '근로계약서 작성을 위해 필요하다'며 이름·주민번호·주소 등 개인정보를 자필로 받아간 뒤, 이를 경찰에 용의자 참고자료 형태로 제출했다는 것이 매니저 S씨 측의 주장이다.
S씨는 담당 수사관에게 연락했다가 "당신들 역시 용의선상에 올라 있어 접수자 변경이 어렵다"는 답을 들으며 해당 사실을 알게 됐다고 전해진다. 이진호는 "당사자들이 근로계약인 줄 알고 넘긴 개인정보가, 자신들을 의심하는 자료로 활용됐다는 점에서 큰 배신감을 느꼈다"고 분위기를 전했다.
실제 수사가 끝난 뒤 검거된 범인은 박나래와 아무 관계 없는 제3의 외부인이었던 것으로 알려졌다. 그러나 이 과정에서 근로계약·4대보험 문제가 이미 내부에서 크게 부각됐음에도, 9월이 돼서야 뒤늦게 정리가 이뤄졌다는 점이 매니저들의 마음을 돌이킬 수 없게 만들었다는 게 이진호의 분석이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com