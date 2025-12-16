서장훈 "무릎 연골無, 오래 걸으면 뼈끼리 부딪혀"→통증명의 "무릎이 문…

서장훈 "무릎 연골無, 오래 걸으면 뼈끼리 부딪혀"→통증명의 "무릎이 문제가 아냐" 청천벽력 진단에 '경악'(이웃집 백만장자)

기사입력 2025-12-16 08:48


[스포츠조선 고재완 기자] 전 농구선수 서장훈의 충격적인 몸상태가 드러날 예정이다.

17일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 세계 통증의학계를 사로잡은 '만성통증 권위자' 안강이 출연해 한 편의 드라마 같은 파란만장 인생 서사를 공개한다.


세계통증의학회 고문이기도 한 안강은 지난 2007년 EBS '명의' 만성통증 편 주인공으로 선정되며 대중에게 이름을 알렸다. 그의 명성은 국내를 넘어 해외에서도 이미 정평이 나 있다. 특히 카타르 공주를 비롯한 중동 왕족과 고위 관료, 사업가들이 입소문을 타고 찾아올 정도다. 그런데 뜻밖에도 그 출발점은 "리비아의 감옥에서 시작됐다"고 밝혀 의문을 자아낸다. 중동 의료계가 주목한 'K-닥터' 안강, 그 전설의 시작과 인생의 굴곡은 '이웃집 백만장자'에서 자세히 공개된다.


한편, 이번 촬영은 서울 서초구에 위치한 안강의 병원 건물에서 진행됐다. 선수 시절 크고 작은 부상을 달고 살았던 '농구 레전드' 서장훈은 "몸무게가 많이 나가는데 농구는 계속 점프를 해야 하지 않나"라며 당시의 고충을 털어놓는다. 이어 "은퇴 후 사진을 찍어 보니, 양쪽 무릎 연골이 닳아 없어져 있었다. 지금도 뛰거나 오래 걸으면 무릎뼈끼리 부딪히는 게 느껴진다"며 현재의 몸 상태를 고백한다. 이에 '통증 치료의 대가' 안강이 즉석에서 긴급 진료에 나선 가운데, "무릎보다 다른 게 더 문제다"라고 청천벽력 같은 진단을 내놓아 긴장감을 자아낸다.

이외에도 이번 방송에서는 대한민국 대표 부촌인 용산구 한남동에 위치한 안강의 저택이 전격 공개된다. 어머니와 안강 부부, 두 딸과 유학 중인 두 아들까지 가족 구성원 모두가 각자의 독립된 집을 갖고, '따로 또 같이' 살아가는 독특한 구조의 저택은 시청자들의 이목을 집중시킬 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

