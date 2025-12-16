[공식] "실망 드려 죄송" 이채민 대만 팬미팅, 불가항력적 사유로 취소…

|
[스포츠조선 김소희 기자]배우 이채민의 대만 팬미팅이 취소됐다.
부득이한 불가항력적 사유로 인해 관객 여러분께 완성도 높은 공연 경험을 제공하기 어렵다고 판단해 본 공연의 취소를 결정했다"고 팬미팅 취소 소식을 전했다.
주최 측은 이미 티켓을 구매한 관객을 대상으로 전액 환불을 진행할 예정이다. 주최 측은 "다시 한번 여러분의 이해와 지지에 감사드리며, 앞으로 다시 만날 수 있는 기회가 있기를 기대한다"고 전했다.
다음은 이채민 팬미팅 주최 측 공지 전문.
2026년 1월 4일 타이베이 국립대학 종합체육관 1층에서 개최될 예정이었던 《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in TAIPEI》팬미팅은
부득이한 불가항력적 사유로 인해 관객 여러분께 완성도 높은 공연 경험을 제공하기 어렵다고 판단하여, 부득이하게 본 공연의 취소 소식을 전하게 되었습니다.
관객 여러분께 큰 실망을 안겨드리게 된 점 진심으로 안타깝게 생각하며, 깊은 사과의 말씀을 드립니다.
이번 행사 취소로 인해 발생할 불편과 실망에 대해 모든 분께 진심으로 사과드립니다.
오랫동안 보내주신 팬 여러분의 지지와 이해에 감사드리며, 여러분의 배려와 함께함은 저희에게 매우 큰 의미가 있습니다.
이미 티켓을 구매하신 분들께는 전액 환불 조치해 드릴 예정입니다.
환불 관련 절차는 티켓 판매 시스템에 제공된 환불 설명을 참고하시기 바라며, 상세 환불 절차는 ibon 티켓 시스템 웹사이트에서 처리해 주십시오. 자세한 환불 내용은 티켓 판매 페이지 또는 ibon 고객센터를 참조해 주십시오.
다시 한번 여러분의 이해와 지지에 감사드리며, 미래에 다시 만날 기회가 있기를 기대합니다.