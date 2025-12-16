'아이돌아이' 최수영 "♥정경호와 동시기에 같은 변호사 역할? 장르는 달…

'아이돌아이' 최수영 "♥정경호와 동시기에 같은 변호사 역할? 장르는 달라"

'아이돌아이' 최수영. 사진 제공=지니 TV

[스포츠조선 정빛 기자] 최수영이 연인인 정경호와 같은 변호사 역할인 것을 언급했다.

최수영은 16일 서울 신도림 디큐브시티 더 세인트에서 열린

지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' 제작발표회에서 "정경호와 같은 변호사 역할이지만, 드라마와 장르가 아예 다르다"라고 했다.


지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나(최수영)가 살인 용의자로 몰린 '최애' 아이돌 도라익(김재영)의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다.

'사랑이라 말해요' 등을 통해 섬세하고 감각적인 연출을 선보인 이광영 감독이 메가폰을 잡고, 참신한 필력의 김다린 작가가 집필을 맡았다. 이 감독은 "김다린 작가님의 표현을 빌리자면, 잘 모르는 사람을 진심으로 응원하고 좋아할 수 있을까?에서 출발했다. 드라마에서 중요하게 표현되는 덕후들의 삶에서 아이돌이 가지는 의미, 아이돌이 아니라 사람의 중심을 전달하는 드라마다"고 작품을 소개했다.

무엇보다 최수영, 김재영 등 믿고 보는 배우들이 완성할 색다른 미스터리 법정 로맨스에 기대가 쏠린다. 최수영은 "라익이의 11년차 팬이다. 별과 같은 존재인 라익이를 좋아하다가, 라익이가 용의자로 몰리면서 세나 인생에 큰 사건이 생긴다. 그 사건에 휘말린 라익이와 세나의 성장 과정을 지켜봐 달라"고 했다.

공교롭게도 동시기에 연인인 배우 정경호가 동시기에 드라마 '프로보노'에서 변호사 역할로 나와 눈길을 끈다. 같은 변호사 역할인 만큼, 자연스럽게 화제를 모으고 있다.

최수영은 "일단 장르가 다르고, 드라마 자체가 다르다. 변호사 차별점은 굳이 생각하지는 않아도 될 것 같다. 변호사 역할을 해보고 싶었다. 변호사라 끌리는 점이 있었다. 세나에게 집중하려고 했다. 변호하는 신이 위주되는 드라마는 아닌 것 같다. 관계성과 함께 하면서 일어나는 사건에 초점을 맞추면 좋겠다. 법률 용어 외우는 게 처음이라, 그런 점이 어렵기는 했다. 힘을 내서 만들어 봤다"고 답했다.

이어 "처음 해보는 거라 당당하게 말로 누군가를 변호해주고, 어떻게 하느냐에 따라 승패가 갈려서 매력적이더라. 이 대본을 봤을 때 끌렸던 점은 처음에는 팬이라는 것을 숨긴다. '나만큼 너를 변호를 잘 할 사람은 나밖에 없어'라고 한다. 라익이가 범인이 아닐 거라는 확신을 가지는 세나의 강인함이 제일 매력적으로 다가왔다"고 했다.


지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'는 오는 22일 오후 10시 첫 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

