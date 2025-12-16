전종서 "'절친' 한소희와 함께 로드무비 할 수 있는 기회, 흔히 오지 …

[스포츠조선 고재완 기자] "한소희와 로드무비를 할 수 있는 기회, 흔히 오지 않는 것."
배우 전종서가 16일 서울 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '프로젝트 Y' 제작보고회에 참석해 이같이 말했다.
전종서는 '프로젝트 Y'에서 벼랑 끝에서 위험한 선택을 감행하는 도경 역을 맡았다. 도경은 벼랑 끝 상황에서 다신 오지 않을 기회를 잡기 위해 모든 것을 잃을 위험을 감수하면서까지 검은 돈과 금괴를 훔치는 과감한 선택을 감행한다. 미선(한소희)과 함께 이 바닥을 뜨겠다는 목표로 거침없이 질주하던 도경은 돈과 금괴에 얽힌 이들로부터 쫓기기 시작한다.
전종서는 "처음에 시나리오로 봤는데 한소희와 같이 할 수 있다는 걸 알게 됐을 때 하고 싶었다. 동년배, 또래배우와 하는 로드무비 같은 작품을 할 수 있는 기회가 흔히 오지 않는 것이라 단번에 출연을 결심했다"고 전했다.
이어 그는 자신의 캐릭터 도경에 대해 "선택을 하면 그 선택에 의해서 한방을 노리는 인물이다"라고 설명한 후 "발칙하고 위험천만하다"라고 설명했다. 또 "한소희와 패턴이나 시그니처가 될 만한 것을 각자 가져가는 것이 좋겠다고 얘기를 서로 했다. 아이콘처럼 남았으면 좋겠다고 생각했다. 그래서 도경은 그걸 '레드'로 가져갔다"며 자신의 의상 콘셉트에 대해 설명하기도 했다.
한편 개성 강한 장르물에서 강렬한 캐릭터들을 자신만의 스타일로 완벽히 소화해 내며 존재감을 확실히 각인시켜 온 전종서는 칸영화제 경쟁 부문 진출작 '버닝'으로 세계 무대에 얼굴을 알리며 화려하게 데뷔했고, 이후 '콜'에서 광기 어린 캐릭터 영숙 역을 맡아 인생 연기를 펼쳐 보이며 그해 각종 영화제를 휩쓸었다. 여기에 영화, 드라마, OTT 시리즈를 넘나드는 다채로운 필모그래피를 통해 기대를 저버리지 않는 임팩트 있는 연기를 선보였을 뿐만 아니라 베니스영화제 경쟁 부문 진출작인 '모나리자와 블러드 문'으로 할리우드 데뷔까지 성공적으로 치러내며 독보적인 커리어를 쌓아가고 있다.
내년 1월 21일 개봉하는 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 사건을 그린 범죄 엔터테이닝 무비다. 특히, 미선과 도경이 인생을 뒤흔들 완벽한 계획을 세우고 단 한 번의 기회를 잡는 순간, 돈과 금괴를 집요하게 추적하는 이들과 부딪히는 전개는 하이퍼 텐션을 완성하며, 범죄 오락 영화라는 장르적 매력을 극대화한다.