'아이돌아이' 김재영 "나도 설마 '선업튀' 변우석처럼?"…기대 잔뜩

[스포츠조선 정빛 기자] '아이돌아이'를 통해 아이돌로 변신한 배욱 김재영이 '선재 업고 튀어'를 언급했다.
'사랑이라 말해요' 등을 통해 섬세하고 감각적인 연출을 선보인 이광영 감독이 메가폰을 잡고, 참신한 필력의 김다린 작가가 집필을 맡았다. 무엇보다 최수영, 김재영 등 믿고 보는 배우들이 완성할 색다른 미스터리 법정 로맨스에 기대가 쏠린다.
이어 "수영 씨가 아이돌 선배시니, 저 노래하는 것을 보면서 '카메라를 좀 봐라, 숨 쉬어라' 등 이라면서 조언을 해줬다"며 명실상부 톱 걸그룹 소녀시대 최수영을 칭찬했다.
이에 최수영은 "너무 잘 한다. 객석에서 앉아 있는 게 너무 적응이 안 되더라. 마이크를 잡고 싶은 마음을 자제하면서, 세나 입장에서 응원했다. 라익이가 잘 나왔으면 하는 마음에서 '더 방긋방긋 웃어달라, 마이크를 사랑해라'는 말을 했다. 그런데 워낙 잘 한다"고 거들었다.
참고한 아이돌에 대해서는 "데이식스를 참고했다. 10년 전부터 나와서 씨엔블루, FT아일랜드 등 밴드 아이돌 느낌으로 많이 생각하려고 했다"며 "만약 제가 아이돌이라면 센터를 하겠다. 비주얼 센터를 해보고 싶다"고 했다.
이에 최수영은 "대놓고 애교를 부리는 캐릭터는 아닌데, 가끔 보는 행동들을 들여다 보고 싶은 느낌이 있다. 리더하면 좋을 것 같다"고 밝혔다.
아이돌로 나오는 만큼, 화제작 '선재 업고 튀어'도 떠올리기도 한다. 특히 김재영이 '선재 업고 튀어' 변우석과 친해, 눈길을 끈다.
김재영은 "사실 우석 씨와 아이돌 역할이라는 것과 관련한 이야기는 안 나눴다. 그래도 서로 응원해 주고 있다"고 했다.
그러면서 "선재는 되게 멋있는데, 라익이는 용의자로 몰리는 게 중점이다. 바닥을 치고 결핍이 있는 친구다. 세나를 만나면서 그런 것에 감정 변화가 있다"고 전했다.
또 '선재 업고 튀어' 속 아이돌 이클립스의 '소나기'가 큰 사랑을 받아, 이번 '아이돌아이'로 나올 음원 반응에도 관심이 쏠린다. 김재영은 "항상 기대하고 있다. 오늘도 오면서 우석 씨 '소나기' 영상을 봤다. '나도, 설마?'라는 기대를 했다"고 웃었다.
지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'는 오는 22일 오후 10시 첫 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com